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Владимир Фесенко политолог [email protected]
30 октября 2020, 14:55 145

О законопроекте о прекращении полномочий Конституционного суда

30 октября 2020, 14:55 145
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Тот редкий случай, когда «вечером в газете» (в моем блоге на «Украинской правде»), а утром – в законопроекте Президента. Это я про законопроект о прекращении полномочий Конституционного суда
Тот редкий случай, когда «вечером в газете» (в моем блоге на «Украинской правде»), а утром – в законопроекте Президента. Это я про законопроект о прекращении полномочий Конституционного суда
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Но я, естественно, к этому решению не имею никакого отношения. Это решение явно принималось на заседании СНБО. И даже инсайдов у меня не было. Но логику момента я уловил.

Что касается самого законопроекта. Автоматически через Верховную Раду он не пройдет. Необходима максимальная консолидация голосов и во фракции Президента и всех сторонников антикоррупционной политики в парламенте. Надо будет определяться и фракции Порошенко, что важнее – шкурные анти-зе интересы или защита реальных европейских ценностей. Следующая неделя будет очень горячей (и в парламенте и за его стенами) и решающей.

И еще одна показательная деталь. Очередной срыв перемирия на Донбассе произошел синхронно с возникновением кризиса вокруг Конституционного суда. Путин опять помогает Медведчуку и пытается переключить внимание с Конституционного суда на ситуацию в Донбассе.

Владимир Зеленский ВР президент КСУ законопроект
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