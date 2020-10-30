О законопроекте о прекращении полномочий Конституционного суда
Но я, естественно, к этому решению не имею никакого отношения. Это решение явно принималось на заседании СНБО. И даже инсайдов у меня не было. Но логику момента я уловил.
Что касается самого законопроекта. Автоматически через Верховную Раду он не пройдет. Необходима максимальная консолидация голосов и во фракции Президента и всех сторонников антикоррупционной политики в парламенте. Надо будет определяться и фракции Порошенко, что важнее – шкурные анти-зе интересы или защита реальных европейских ценностей. Следующая неделя будет очень горячей (и в парламенте и за его стенами) и решающей.
И еще одна показательная деталь. Очередной срыв перемирия на Донбассе произошел синхронно с возникновением кризиса вокруг Конституционного суда. Путин опять помогает Медведчуку и пытается переключить внимание с Конституционного суда на ситуацию в Донбассе.