Повернення Залужного в українську політику під час війни могло б стати сильним жестом

Це було б сигналом, що президент готовий бути гарантом єдності, а не одноосібним гравцем

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ми ж пішли іншим шляхом. Ми почали порівнювати самого Володимира Зеленського з Черчиллем. Хоча, за великим рахунком, він виконує зовсім іншу роль – роль Георга VI, короля Великої Британії в роки війни. Пам’ятаєте, що робив Георг? Він звертався до народу, давав сигнали надії, виступав із заявами, тримав моральний центр країни. Але лідер, який звертається до нації, – не завжди той, хто формує переможну стратегію. Іноді потрібно усвідомити межі своїх функцій і знайти того, хто доповнить – а не замінить. Того, хто стане Черчиллем не за аналогією, а за результатом.

