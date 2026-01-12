Повернення Залужного в українську політику під час війни могло б стати сильним жестом
Це було б сигналом, що президент готовий бути гарантом єдності, а не одноосібним гравцем
Це було б сигналом, що президент готовий бути гарантом єдності, а не одноосібним гравцем
Ми ж пішли іншим шляхом. Ми почали порівнювати самого Володимира Зеленського з Черчиллем. Хоча, за великим рахунком, він виконує зовсім іншу роль – роль Георга VI, короля Великої Британії в роки війни. Пам’ятаєте, що робив Георг? Він звертався до народу, давав сигнали надії, виступав із заявами, тримав моральний центр країни.
Але лідер, який звертається до нації, – не завжди той, хто формує переможну стратегію. Іноді потрібно усвідомити межі своїх функцій і знайти того, хто доповнить – а не замінить. Того, хто стане Черчиллем не за аналогією, а за результатом.
Народні депутати не підтримали відставку голови СБУВсі новини »
12 січня 2026, 16:25Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать – Зеленський подав законопроєкти
12 січня 2026, 10:45Папа Римський закликав РФ припинити атаки на Україну: "Я молюся за тих, хто страждає"
12 січня 2026, 07:35
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Наступною поразкою Росії має стати Україна
12 січня 2026, 19:59Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
12 січня 2026, 19:33Нацбанк знову оновив курс долара
12 січня 2026, 19:15На Прикарпатті чиновниця управління освіти "заробила" на схемі з пальним
12 січня 2026, 18:55На Рівненщині чоловік заради алкоголю та цигарок розбив вікно магазину молотком
12 січня 2026, 18:3513 січня по всій Україні діятимуть графіки відключення електроенергії
12 січня 2026, 18:29Завтра Рада розгляне кадрові зміни в низці міністерств та відомств
12 січня 2026, 18:17На Львовівщині адвокатка вимагала хабар за документи про виховання маленької дитини
12 січня 2026, 17:15В Україні через перебої електропостачання "лягли" реєстри Мін’юсту
12 січня 2026, 16:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »