Возвращение Залужного в украинскую политику во время войны могло бы стать сильным жестом

Это было бы сигналом, что президент готов быть гарантом единства, а не единоличным игроком

иллюстративное фото: из открытых источников

Мы же пошли другим путём. Мы начали сравнивать самого Владимира Зеленского с Черчиллем. Хотя, по большому счету, он играет совсем другую роль – роль Георга VI, короля Великобритании в годы войны. Помните, что делал Георг? Он обращался к народу, давал сигналы надежды, выступал с заявлениями, держал нравственный центр страны. Но лидер, обращающийся к нации, – не всегда тот, кто формирует победную стратегию. Иногда нужно осознать пределы своих функций и найти того, кто дополнит – а не заменит. Того, кто станет Черчиллем не по аналогии, а по результату.

