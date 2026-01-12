21:22  12 января
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
12 января 2026, 18:39

Возвращение Залужного в украинскую политику во время войны могло бы стать сильным жестом

12 января 2026, 18:39
Читайте також українською мовою
Это было бы сигналом, что президент готов быть гарантом единства, а не единоличным игроком
Это было бы сигналом, что президент готов быть гарантом единства, а не единоличным игроком
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мы же пошли другим путём. Мы начали сравнивать самого Владимира Зеленского с Черчиллем. Хотя, по большому счету, он играет совсем другую роль – роль Георга VI, короля Великобритании в годы войны. Помните, что делал Георг? Он обращался к народу, давал сигналы надежды, выступал с заявлениями, держал нравственный центр страны.

Но лидер, обращающийся к нации, – не всегда тот, кто формирует победную стратегию. Иногда нужно осознать пределы своих функций и найти того, кто дополнит – а не заменит. Того, кто станет Черчиллем не по аналогии, а по результату.

