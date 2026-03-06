Трагедія на підприємстві: на Вінниччині вантажівка наїхала на працівницю
Трагедія сталася сталася 5 березня близько 15:00 у селі Михайлівка Тульчинського району на території одного з підприємств
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, 47-річний водій вантажівки DAF під час розвороту наїхав на 57-річну працівницю об'єкта. Від отриманих травм жінка померла на місці.
Вантажівку помістили на арештмайданчик, а у водія взяли кров для проведення експертизи на стан сп'яніння.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у Полтаві на підприємстві тяжко травмувався чоловік – на нього впав лист ДСП.
