Про некомпетентність чинної влади

Вже другий день поспіль Україна на першому місці в Європі за кількістю захворювань на Covid-19

Вже другий день поспіль Україна на першому місці в Європі за кількістю захворювань на Covid-19

За добу, на 8 квітня, офіційно діагностували Covid-19 у 19 419 осіб, а померло 464 людини, учора інфікованих було 15 415, а померлих 481 людина. Це страшні цифри, які нам досі намагається чинна влада якось пояснювати і розповідати чергові обіцянки про вакцинацію.

Учора взагалі ми стали свідками інформаційної боротьби глави Офісу президента з міністром охорони здоров’я за право привласнити собі ніби домовленості на поставку в Україну 10 млн доз вакцини Pfizer. Така поведінка представників влади вже виходить за межі здорового глузу і є повною безвідповідальністю.

Незрозуміло до цього часу, чому міністр охорони здоров’я і вся його команда, яка відповідає за вакцинацію, про їхню провальну роботу протягом всієї пандемії вже нема сенсу згадувати, досі не пішли у відставку. Мали б совість і моральні якості зробили б це добровільно. Хоча, на мою думку, тут вже питання стоїть відставки і глави уряду, який фактично самоусунувся від прийняття важливих і необхідних рішень і досі говорить, що в Україні не час запроваджувати загальнонаціональний карантин.

Глава уряду Денис Шмигаль переживає за відставку як і міністр охорони здоров’я Максим Степанов, а Володимир Зеленський за свій рейтинг, тому ми і є свідками такої безпорадної і некомпетентної діяльності чинної влади. Доти, поки у владу не прийдуть люди здатні на прийняття потрібних і непростих рішень ситуація у країні не зміниться, хіба що природнім шляхом, коли всі перехворіють на коронавірус і виживуть сильніші.

Тому знову виникає питання, а кого Зеленський може взяти у союзники і чи буде це робити, щоб виправити ситуацію, адже у нього таких людей у команді нема. Точно це не може бути ОПЗЖ з Медведчуком чи "ЄС" з Порошенко. Групи "Довіра" чи "За майбутнє", можливо, але рівень їхньої підтримки не дозволяє претендувати на ключові посади та й у "Голосі" також нема реальних кандидатур на посади у Кабмін, там гарні й то не всі, "говорячі" голови на телебаченні.

Як не крути, а саме Юлія Тимошенко залишається чи не єдиним можливим союзником у цій кризовій ситуації. Так, її бояться у чинній владі, так вона не буде виконувати непрофесійні поради чи вказівки з Офісу президента, але вона може, як я вже неодноразова писав врятувати "рядового Зеленського". А от форма співпраці, вже предмет перемовин, консультацій, в іншому випадку, хто б що не говорив, так далі продовжуватись не буде вічно, прийдуть дочасні вибори і можливо вже Зеленському прийдеться подавати у відставку.