О некомпетентности действующей власти

Уже второй день подряд Украина на первом месте в Европе по числу заболеваний Covid-19

Уже второй день подряд Украина на первом месте в Европе по числу заболеваний Covid-19

За сутки, на 8 апреля, официально диагностировали Covid-19 у 19 419 человек, а умерло 464 человека, вчера инфицированных было 15 415, а умерших 481 человек. Это страшные цифры, которые нам до сих пор действующая власть пытается как-то объяснять и рассказывать очередные обещания о вакцинации.

Вчера вообще мы стали свидетелями информационной борьбы главы Офиса президента с министром здравоохранения за право присвоить себе будто бы договоренности на поставку в Украину 10 млн доз вакцины Pfizer. Такое поведение представителей власти уже выходит за рамки здравого смысла и является полной безответственностью.

Непонятно до сих пор, почему министр здравоохранения и вся его команда, которая отвечает за вакцинацию, об их провальной работе в течение всей пандемии уже нет смысла вспоминать, до сих пор не ушли в отставку. Имели бы совесть и нравственные качества сделали бы это добровольно. Хотя, по моему мнению, тут уже вопрос стоит отставки и главы правительства, который фактически самоустранился от принятия важных и необходимых решений и до сих пор говорит, что в Украине не время вводить общенациональный карантин.

Глава правительства Денис Шмыгаль переживает за отставку как министр здравоохранения Максим Степанов, а Владимир Зеленский за свой рейтинг, поэтому мы и являемся свидетелями такой беспомощной и некомпетентной деятельности действующей власти. До тех пор, пока во власть не придут люди способны на принятие нужных и непростых решений ситуация в стране не изменится, разве что естественным путем, когда все переболеют коронавирусом и выживут сильнейшие.

Поэтому снова возникает вопрос, а кого Зеленский может взять в союзники и будет это делать, чтобы исправить ситуацию, у него ведь таких людей в команде нет. Точно это не может быть ОПЗЖ Медведчука или "ЄС" с Порошенко. Группы "Довіра" или "За майбутнє", возможно, но уровень их поддержки не позволяет претендовать на ключевые должности и в "Голосе" также нет реальных кандидатур на должности в Кабмине, там хороши и то не все, "говорящие" головы на телевидении.

Как не крути, а именно Юлия Тимошенко остается едва ли не единственным возможным союзником в этой кризисной ситуации. Да, ее боятся в действующей власти, да, она не будет выполнять непрофессиональные советы или указания из Офиса президента, но она может, как я уже неоднократно писал спасти "рядового Зеленского". А вот форма сотрудничества, уже предмет переговоров, консультаций, в противном случае, кто бы что не говорил, так дальше продолжаться не будет вечно, придут досрочные выборы и возможно уже Зеленскому придется подавать в отставку.