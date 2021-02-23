Три варіанти поведінки для президента Зеленського

Про позачергове засідання Верховної Ради

Про позачергове засідання Верховної Ради

Сьогодні 23 лютого відбулось позачергове засідання Верховної Ради. Український парламент зібрався, щоб розглянути тільки одне питання і це зовсім не питання вакцинації чи заходів з боротьби з Covid-19.

Виявляється, що для України найнагальнішим питанням є працевлаштування виконуючого обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка.

Президент Зеленський повернув до Верховної Ради закон №4531 про відновлення конкурсів на держслужбі, щоб прибрати норми закону, що обмежують виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

До пропозицій президента дослухались 267 депутатів, які проголосували за закон у цілому.

Цікавою була позиція спікера Дмитра Разумкова, він ставлячи на голосування поправки і закон у цілому, закликав підтримати, але сам не голосував. Невже у нього зламалась система голосування чи він також розуміє всю абсурдність таких рішень під конкретну особу, яку Верховна Рада вже двічі не призначала на посаду міністра енергетики.

З виступів, які передували голосуванню, тільки Юлія Тимошенко назвала Юрія Вітренка корупціонером та не соромилась у висловлюваннях на його адресу. Це логічно, бо вона таки розбирається у питаннях енергетики загалом та газу зокрема.

Важко зрозуміти логіку дій Зеленського, який нехтуючи позицією Верховної Ради, так переймається працевлаштуванням Юрія Вітренка.

Така позиція президента, не тільки вносить непорозуміння у самій фракції партії Слуга народу, а фактично позбавляє його маневру щодо створення коаліції разом з фракцією"Батьківщина", про яку часто говорили останнім часом.

Як я раніше зазначав, у Зеленського є три варіанти поведінки для спроби зупинення падіння власного рейтингу. Перший варіант - це проведення дочасних парламентських виборів, до речі, ніби погрозою розпуску парламенту він і мобілізував сьогодні 226 голосів у фракції "Слуга народу". Але тоді прийдеться робити коаліцію у наступному парламенті.

Другий варіант - це створення коаліції у чинній Верховній Раді і формується уряд, де будуть працювати люди з досвідом і компетентно почнуть боротись з загальною кризою, яка вже для всіх очевидна. І мова у першу чергу йде про економіку та Covid-19.

І третій варант, коли президент робить вигляд, що все ніби добре і ситуація погіршується настільки, що дочасні вибори будуть неминучі, а рейтинг Зеленського зійде нанівець.