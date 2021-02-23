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Віталій Бала директор Агентства моделювання ситуацій [email protected]
23 лютого 2021, 17:05 7

Три варіанти поведінки для президента Зеленського

23 лютого 2021, 17:05 7
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Про позачергове засідання Верховної Ради
Про позачергове засідання Верховної Ради
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Сьогодні 23 лютого відбулось позачергове засідання Верховної Ради. Український парламент зібрався, щоб розглянути тільки одне питання і це зовсім не питання вакцинації чи заходів з боротьби з Covid-19.

Виявляється, що для України найнагальнішим питанням є працевлаштування виконуючого обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка.

Президент Зеленський повернув до Верховної Ради закон №4531 про відновлення конкурсів на держслужбі, щоб прибрати норми закону, що обмежують виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

До пропозицій президента дослухались 267 депутатів, які проголосували за закон у цілому.

Цікавою була позиція спікера Дмитра Разумкова, він ставлячи на голосування поправки і закон у цілому, закликав підтримати, але сам не голосував. Невже у нього зламалась система голосування чи він також розуміє всю абсурдність таких рішень під конкретну особу, яку Верховна Рада вже двічі не призначала на посаду міністра енергетики.

З виступів, які передували голосуванню, тільки Юлія Тимошенко назвала Юрія Вітренка корупціонером та не соромилась у висловлюваннях на його адресу. Це логічно, бо вона таки розбирається у питаннях енергетики загалом та газу зокрема.

Важко зрозуміти логіку дій Зеленського, який нехтуючи позицією Верховної Ради, так переймається працевлаштуванням Юрія Вітренка.

Така позиція президента, не тільки вносить непорозуміння у самій фракції партії Слуга народу, а фактично позбавляє його маневру щодо створення коаліції разом з фракцією"Батьківщина", про яку часто говорили останнім часом.

Як я раніше зазначав, у Зеленського є три варіанти поведінки для спроби зупинення падіння власного рейтингу. Перший варіант - це проведення дочасних парламентських виборів, до речі, ніби погрозою розпуску парламенту він і мобілізував сьогодні 226 голосів у фракції "Слуга народу". Але тоді прийдеться робити коаліцію у наступному парламенті.

Другий варіант - це створення коаліції у чинній Верховній Раді і формується уряд, де будуть працювати люди з досвідом і компетентно почнуть боротись з загальною кризою, яка вже для всіх очевидна. І мова у першу чергу йде про економіку та Covid-19.

І третій варант, коли президент робить вигляд, що все ніби добре і ситуація погіршується настільки, що дочасні вибори будуть неминучі, а рейтинг Зеленського зійде нанівець.

Володимир Зеленський ВР Юрій Вітренко закон президент голосування Дмитро Разумков

 
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