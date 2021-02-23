Три варианта поведения для президента Зеленского

Об внеочередном заседании Верховной Рады

Об внеочередном заседании Верховной Рады

Сегодня 23 февраля состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Украинский парламент собрался, чтобы рассмотреть только один вопрос и это совсем не вопрос вакцинации или мероприятий по борьбе с Covid-19.

Оказывается, что для Украины наиболее актуальным вопросом является трудоустройство исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

Президент Зеленский вернул в Верховную Раду закон №4531 о восстановлении конкурсов на госслужбе, чтобы убрать нормы закона, ограничивающие исполнение полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

К предложениям президента прислушались 267 депутатов, которые проголосовали за закон в целом.

Интересной была позиция спикера Дмитрия Разумкова, он ставя на голосование поправки и закон в целом, призвал поддержать, но сам не голосовал. Неужели у него сломалась система голосования он также понимает всю абсурдность таких решений под конкретную личность, которую Верховная Рада уже дважды не назначала на должность министра энергетики.

Из выступлений, которые предшествовали голосованию, только Юлия Тимошенко назвала Юрия Витренко коррупционером и не стеснялась в выражениях в его адрес. Это логично, потому что она все-таки разбирается в вопросах энергетики в целом и газа в частности.

Трудно понять логику действий Зеленского, который пренебрегая позицией Верховной Рады, так озабочен трудоустройством Юрия Витренко.

Такая позиция президента, не только вносит недопонимание в самой фракции партии Слуга народа, а фактически лишает его маневра относительно создания коалиции вместе с фракцией "Батьківщина", о которой часто говорили в последнее время.

Как я ранее отмечал, у Зеленского есть три варианта поведения для попытки остановки падения собственного рейтинга. Первый вариант - это проведение досрочных парламентских выборов, кстати, вроде угрозой роспуска парламента он и мобилизовал сегодня 226 голосов во фракции "Слуга народа". Но тогда придется делать коалицию в будущем парламенте.

Второй вариант - это создание коалиции в нынешней Верховной Раде и формируется правительство, где будут работать люди с опытом и компетентно начнут бороться с общим кризисом, уже для всех очевидна. И речь в первую очередь идет об экономике и Covid-19.

И третий вариант, когда президент делает вид, что все вроде хорошо и ситуация ухудшается настолько, что досрочные выборы будут неизбежны, а рейтинг Зеленского сойдет на нет.