08:55  27 липня
На Полтавщині маленький хлопчик вижив після падіння з п'ятого поверху
08:41  27 липня
Зіткнення мотоциклів на Черкащині: постраждали четверо підлітків
20:50  26 липня
Співачка Олена Тополя зізналась, хто після розлучення забезпечує дітей
UA | RU
UA | RU
27 липня 2026, 08:17

РФ вночі запустила по Україні майже 150 безпілотників: є влучання на 10 локаціях

27 липня 2026, 08:17
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 27 липня РФ атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 123 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

атака на Україну 27 липня 2026 року

Нагадаємо, у ніч на 27 липня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами та безпілотниками. Внаслідок ударів загинула одна людина, є постраждалі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли ППО безпілотники
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Удар по Миколаївщині: росіяни пошкодили три цивільні судна в порту
27 липня 2026, 08:59
На Полтавщині маленький хлопчик вижив після падіння з п'ятого поверху
27 липня 2026, 08:55
Зіткнення мотоциклів на Черкащині: постраждали четверо підлітків
27 липня 2026, 08:41
Квартири, погони, посади: як оточення глави МВС Вигівського робило кар'єру в поліції
27 липня 2026, 08:39
Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: серед постраждалих – 6-річна дитина
27 липня 2026, 08:28
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали дев'ятеро людей
27 липня 2026, 07:58
Очільник лікарні Мечникова Сергій Риженко став Героєм України
27 липня 2026, 07:54
Росіяни завдали 917 ударів по Запорізькій області: двоє загиблих, 13 поранених
27 липня 2026, 07:45
У Дніпрі через російську атаку пошкоджені будинки, магазин та автівки
27 липня 2026, 07:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Сергій Куюн
Борислав Береза
Володимир Кудрицький
Всі блоги »