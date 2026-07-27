Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 27 липня РФ атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 123 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами та безпілотниками. Внаслідок ударів загинула одна людина, є постраждалі.