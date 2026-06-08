Зеленський розкрив деталі непублічних переговорів із Абрамовичем

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем, який передавав повідомлення від російської сторони щодо можливих переговорів

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Sky News, передає RegioNews.

Зеленський зазначив, що Абрамович наполягав на повній конфіденційності цих візитів.

"Він сказав, що все має відбуватися тихо, без будь-якого розголосу. Я відповів, що це його вибір – для нас це не має значення", – сказав президент.

За його словами, російський бізнесмен намагався з'ясувати, "на що готова піти Україна" в межах можливих мирних переговорів. Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна не піде на територіальні поступки та не віддасть окупований Донбас Росії.

"Щодо Донбасу, це був ключовий меседж: ми не підемо з нашої території, ми не дамо вам перемогу в такий спосіб", – зазначив президент.

Він також заявив, що обговорювалися можливі формати переговорів, але будь-які компроміси можливі лише після припинення вогню.

Зеленський додав, що передав через Абрамовича сигнал про готовність до зустрічі з Володимиром Путіним у будь-якому форматі, але не на території Росії чи Білорусі. За його словами, можливими майданчиками можуть бути нейтральні країни або міжнародні формати за участю партнерів.

Як відомо, за даними Financial Times, у травні Зеленський також передавав через Абрамовича пропозицію щодо можливої зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, раніше президент України публічно звернувся до російського диктатора Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини. При цьому Зеленський підкреслив, що не вважає доцільним проводити зустріч у Москві чи Києві.

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