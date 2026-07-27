Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді через удар КАБами поранені четверо людей: 15-річна дівчина, 39-річний чоловік, а також жінки віком 58 та 70 років. Ще двоє цивільних – 46-річна жінка та 48-річний чоловік – постраждали внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль.

Окрім цього, через атаки БпЛА поранення дістали 34-річна жінка в Сумській громаді, 45-річний чоловік у Шосткинській та 58-річний чоловік у Середино-Будській громаді.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 917 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинули двоє чоловіків, ще 13 людей отримали поранення.