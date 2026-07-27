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27 липня 2026, 07:17

Понад 3 тисячі кілометрів: Зеленський розповів про нові можливості українських дронів

27 липня 2026, 07:17
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Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
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Українські далекобійні безпілотники вже здатні уражати військові та економічні об'єкти на території Росії на відстані понад 3 тисячі кілометрів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо дипстрайків, передає RegioNews.

За словами глави держави, план застосування далекобійних засобів ураження реалізується відповідно до визначених пріоритетів, а можливості українських безпілотників продовжують зростати.

"Дистанції для уражень вже більш ніж 3 тисячі кілометрів, і триває нарощування наших спроможностей діяти на більші дистанції", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що українські дрони вже досягали цілей в Уральському регіоні, Сибіру та інших віддалених від Москви районах Росії. За його словами, від початку реалізації плану далекобійних ударів цього року виконано понад тисячу вогневих завдань.

Серед уражених цілей, за словами Зеленського, – нафтові об'єкти, критично важливі військові виробництва та ключові елементи російської логістики.

Також під час наради було погоджено продовження операцій та оновлено перелік пріоритетних цілей. Президент зазначив, що головною метою є посилення тиску на Росію шляхом ускладнення виробництва компонентів для озброєння, завдання економічних втрат та створення умов для дипломатичного врегулювання війни.

"Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 25 липня далекобійні дрони СБУ уразили низку військових і логістичних цілей ворога в Ростові-на-Дону та в акваторії Каспійського моря. Зокрема, в Ростові-на-Дону дрони уразили радіолокаційну станцію 92Н6Е Grave Stone та її антенну веж.

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