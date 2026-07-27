Удар по Запоріжжю: загинув чоловік, з-під завалів врятували 22-річного хлопця

Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 27 липня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами та безпілотниками. Внаслідок ударів загинула одна людина, є постраждалі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, російський дрон пошкодив квартиру в багатоповерховому будинку. Поранення отримали 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

Окрім цього, російська керована авіабомба влучила у приватний будинок в обласному центрі. Оселя була повністю зруйнована. Внаслідок удару загинув 67-річний чоловік. Рятувальники повідомляли, що під завалами можуть перебувати люди.

О 5:54 Іван Федоров повідомив, що з-під руїн вдалося врятувати 22-річного хлопця.

"Живий! У Запоріжжі 22-річного хлопця дістали з-під завалів будинку, зруйнованого російським КАБом", – написав очільник ОВА.

І додав, що постраждалий перебуває під наглядом лікарів, його життю наразі нічого не загрожує.

На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, російські військові вчергове атакували Краматорськ. Однією з "цілей" ворога стала машина українських поліцейських. FPV-дрон поцілив у екіпаж патрульних. Поліцейські встигли своєчасно залишити автівку. Однак внаслідок удару ворога один із патрульних отримав поранення.