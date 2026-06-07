12:40  07 червня
Смертельна ДТП на Черкащині: авто злетіло в кювет і перекинулося
11:33  07 червня
Трагедія під Запоріжжям: окупанти вдарили дроном по зупинці, загинув водій маршрутки
10:26  06 червня
На Рівненщині завершили пошуки 15-річного хлопця: його виявили мертвим
UA | RU
UA | RU
07 червня 2026, 14:03

Очільник МАГАТЕ прокоментував російську атаку на сховище ядерних відходів

07 червня 2026, 14:03
Читайте также на русском языке
Фото: iaea.org
Читайте также
на русском языке

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) терміново направляє своїх інспекторів до Чорнобильської зони, щоб оцінити масштаби руйнувань після нічної атаки російського безпілотника на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива 7 червня

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на своїй сторінці у соцмережі X, передає RegioNews.

"Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об’єкт, щоб перевірити наслідки удару", - зазначається у повідомленні.

В агентстві уточнили, що Україна офіційно поінформувала їх про ранкову атаку на ядерний об'єкт, внаслідок якої спричинено значні руйнування інфраструктури сховища:

"Удар спричинив значні пошкодження будівлі прийому палива об’єкта – включаючи фасад, вікна та двері – а вибухова хвиля також зачепила прилеглі будівлі. За даними України, рівень радіації на об'єкті залишається в межах встановлених норм".

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав цей інцидент "глибоко тривожним".

"Інцидент викликає глибоке занепокоєння, оскільки він стався на об’єкті, що містить велику кількість ядерного матеріалу, який зберігався лише за кілька метрів від атакованої будівлі", - заявив він.

Гроссі наголосив, що удари по таких зонах є абсолютно неприпустимими та "прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки, зокрема, "невід'ємним стовпам ядерної безпеки та захищеності під час військового конфлікту".

Нагадаємо, що на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) внаслідок влучання російського безпілотника вночі 7 червня була частково зруйнована будівля приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЧАЕС атака МАГАТЕ російська армія
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
У Запоріжжі ворожий дрон влучив в електровоз
07 червня 2026, 15:45
Внаслідок нічної атаки на Чорноморськ пошкоджено Спасо-Преображенський храм
07 червня 2026, 15:04
27 обстрілів за добу: ворог атакував Донеччину, є загиблі та поранені
07 червня 2026, 14:49
Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по 26 об'єктах ворога
07 червня 2026, 13:50
На Чернігівщині ворог атакував АЗС та агропідприємства, є поранена
07 червня 2026, 13:09
Ворог масовано атакував Одещину дронами, є поранений та руйнування
07 червня 2026, 12:57
Смертельна ДТП на Черкащині: авто злетіло в кювет і перекинулося
07 червня 2026, 12:40
Обстріли Сумщини: ворог атакував Глухів, Кролевець та Суми — є постраждалий
07 червня 2026, 12:06
На Буковині під час екскурсії обвалився міст із дітьми
07 червня 2026, 11:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Всі блоги »