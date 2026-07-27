Очільник лікарні Мечникова Сергій Риженко став Героєм України

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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генеральному директору Комунального підприємства "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова" Сергію Риженку

Відповідний Указ глава держави підписав 24 липня, передає RegioNews.

У документі зазначено, що звання Героя України з врученням ордена Держави Риженку присвоєно "за визначні заслуги в розвитку системи охорони здоров’я України, особистий внесок у застосування новітніх методів лікування в умовах воєнного стану та багаторічну самовіддану працю".

Сергій Риженко – український лікар, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. Очолює Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова – один із провідних медичних закладів регіону.

Під час повномасштабної війни лікарня Мечникова стала одним із ключових центрів допомоги пораненим військовим і цивільним.

Також Риженко є членом постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства.

Нагадаємо, раніше Зеленський присвоїв звання Героя України дев'ятьом військовослужбовцям і поліцейським. Високі державні нагороди присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народов".