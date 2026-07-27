Очільник лікарні Мечникова Сергій Риженко став Героєм України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генеральному директору Комунального підприємства "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова" Сергію Риженку
Відповідний Указ глава держави підписав 24 липня, передає RegioNews.
У документі зазначено, що звання Героя України з врученням ордена Держави Риженку присвоєно "за визначні заслуги в розвитку системи охорони здоров’я України, особистий внесок у застосування новітніх методів лікування в умовах воєнного стану та багаторічну самовіддану працю".
Сергій Риженко – український лікар, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. Очолює Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова – один із провідних медичних закладів регіону.
Під час повномасштабної війни лікарня Мечникова стала одним із ключових центрів допомоги пораненим військовим і цивільним.
Також Риженко є членом постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства.
Нагадаємо, раніше Зеленський присвоїв звання Героя України дев'ятьом військовослужбовцям і поліцейським. Високі державні нагороди присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народов".