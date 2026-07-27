08:55  27 липня
На Полтавщині маленький хлопчик вижив після падіння з п'ятого поверху
08:41  27 липня
Зіткнення мотоциклів на Черкащині: постраждали четверо підлітків
20:50  26 липня
Співачка Олена Тополя зізналась, хто після розлучення забезпечує дітей
UA | RU
UA | RU
27 липня 2026, 07:54

Очільник лікарні Мечникова Сергій Риженко став Героєм України

27 липня 2026, 07:54
Читайте также на русском языке
Фото: "Укрінформ"
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генеральному директору Комунального підприємства "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова" Сергію Риженку

Відповідний Указ глава держави підписав 24 липня, передає RegioNews.

У документі зазначено, що звання Героя України з врученням ордена Держави Риженку присвоєно "за визначні заслуги в розвитку системи охорони здоров’я України, особистий внесок у застосування новітніх методів лікування в умовах воєнного стану та багаторічну самовіддану працю".

Сергій Риженко – український лікар, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. Очолює Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова – один із провідних медичних закладів регіону.

Під час повномасштабної війни лікарня Мечникова стала одним із ключових центрів допомоги пораненим військовим і цивільним.

Також Риженко є членом постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства.

Нагадаємо, раніше Зеленський присвоїв звання Героя України дев'ятьом військовослужбовцям і поліцейським. Високі державні нагороди присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народов".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
звання Дніпро Лікар Герой України Сергій Риженко
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Удар по Миколаївщині: росіяни пошкодили три цивільні судна в порту
27 липня 2026, 08:59
На Полтавщині маленький хлопчик вижив після падіння з п'ятого поверху
27 липня 2026, 08:55
Зіткнення мотоциклів на Черкащині: постраждали четверо підлітків
27 липня 2026, 08:41
Квартири, погони, посади: як оточення глави МВС Вигівського робило кар'єру в поліції
27 липня 2026, 08:39
Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: серед постраждалих – 6-річна дитина
27 липня 2026, 08:28
РФ вночі запустила по Україні майже 150 безпілотників: є влучання на 10 локаціях
27 липня 2026, 08:17
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали дев'ятеро людей
27 липня 2026, 07:58
Росіяни завдали 917 ударів по Запорізькій області: двоє загиблих, 13 поранених
27 липня 2026, 07:45
У Дніпрі через російську атаку пошкоджені будинки, магазин та автівки
27 липня 2026, 07:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Сергій Куюн
Борислав Береза
Володимир Кудрицький
Всі блоги »