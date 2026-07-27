Фото: ОВА

У ніч на 27 липня російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Для ударів ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомбу

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю і Марганецькій громаді. Пошкоджені дитячий садок, інфраструктура, багатоквартирні будинки, приватні оселі, хлібний кіоск. Поранення дістали двоє людей, зокрема 6-річний хлопчик. Ще одна 59-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині під удар потрапили райцентр, а також Васильківська й Дубовиківська громади – там пошкоджені гімназія, підприємство та приватний будинок. У Павлограді через атаку виникла пожежа.

Зранку ворог атакував Дніпро – понівечені підприємство, багатоквартирні будинки, магазини й автомобілі.

Нагадаємо, вночі 27 липня РФ запустила по Україні майже 150 безпілотників. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 10 локаціях.