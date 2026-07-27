Армія РФ втратила за добу в Україні майже 1600 військових
Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 440 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1590 окупантів, вісім танків, 13 бронемашин, 37 артилерійських систем, один засіб ППО, 1269 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 498 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 27.07.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 25 липня далекобійні дрони СБУ уразили низку військових і логістичних цілей ворога в Ростові-на-Дону та в акваторії Каспійського моря. Зокрема, ракетний катер, РЛС і судна з вантажами з Ірану.
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