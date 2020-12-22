Останній політичний тиждень року завершується сумно

Кадрові зміни на Печерських пагорбах навіюють сум

Кадрові зміни на Печерських пагорбах навіюють сум

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На цьому фоні влада епічно провалює задачі із захисту населення від пандемії – і в частині вакцинування теж.

Поки Офіс Найвеличнішого фальсифікує український варіант інтервю Нью-Йорк Таймс, з’явились дані про зрив замовлення вакцин від Пфайзера – 2 000 000 доз.

Причина не в тому, що Україна втратила позиція у світі, як в інтервю голослівно оголосив Зеленський.

Все простіше – всі зовнішні замовлення відкладено до моменту повного забезпечення вакцинами населення США. Але навіть якби контракт був виконаний він би нам не допоміг.

Чому? Все просто.

Ці кабмінівські клоуни заклали у бюджеті коштів на 2 млн доз або для 1 млн громадян.

При тому невідомо, на який період створюється імунітет – в деяких заявах йшла мова лише про 3 місяці захисту. До того ж поява нового штаму коронавірусу, з високою ймовірністю нівелює взагалі весь кейс з вакцинами від старого штаму.

Це те, про що регулярно попереджав ЗеКоманді в ефірах Гройсман: ставте правильні питання, вимагайте конкретної відповіді. Як саме вакцина захищає? Як надовго вистачає захисту? Хто гарантує результат? Що як вірус видозміниться? Який відсоток населення має бути вакцинований для успішного захисту суспільства? Які перші групи мають бути вакциновані? Де гарантовано взяти стільки доз – для подвійної вакцинації, як належить?

Але здається, Гройсмана, як й інших фахівці, на Банковій не призначать не з принципу чи через фахові недоліки.

Якраз із цим у нього все ОК.

Там інша історія. Окремі олігархи активно просувають своїх маріонеток (кейс Вітренка в поміч).

А Гройсман точно таким не буде.

Тож як вони збираються рятувати себе і країну?

Бо з таким ставленням до професіоналів, чесно маю сумнів, що хтось, включаючи Гройсмана, погодиться повернутись до влади, щоб виправляти факапи ЗеКоманди.

Простіше дочекатися весни коли їх всіх "знесе" цунамі дострокових.