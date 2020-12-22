Последняя политическая неделя завершается грустно

Кадровые изменения на Печерских холмах навевают грусть

Кадровые изменения на Печерских холмах навевают грусть

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На этом фоне власть эпично проваливает задачи защиты населения от пандемии и в части вакцинации тоже.

Пока Офис Величайшего фальсифицирует украинский вариант интервью Нью-Йорк Таймс, появились данные о срыве заказа вакцин от Пфайзера – 2 000 000 доз.

Причина не в том, что Украина потеряла позиция в мире, как в интервью голословно объявил Зеленский.

Все проще – все внешние заказы отложено до момента полного обеспечения вакцинами населения США. Но даже если бы контракт был выполнен он бы нам не помог.

Почему? Все просто.

Эти кабминовские клоуны заложили в бюджете средств на 2 млн доз или для 1 млн граждан.

При том неизвестно, на какой период создается иммунитет – в некоторых заявлениях шла речь лишь о 3 месяца защиты. К тому же появление нового штамма коронавируса, с высокой вероятностью нивелирует вообще весь кейс с вакцинами от старого штамма.

Это то, о чем регулярно предупреждал ЗеКомандк в эфирах Гройсман: задавайте правильные вопросы, требуйте конкретного ответа. Как именно вакцина защищает? Как надолго хватает защиты? Кто гарантирует результат? Что как вирус видоизменится? Какой процент населения должен быть вакцинирован для успешной защиты общества? Какие первые группы должны быть вакцинированы? Где гарантированно взять столько доз – для двойной вакцинации, как положено?

Но кажется, Гройсмана, как и других специалистов, на Банковой не назначают не из принципа или из-за профессиональных недостатков.

Как раз с этим у него все ОК.

Там другая история. Отдельные олигархи активно продвигают своих марионеток (кейс Витренко в помощь).

А Гройсман точно таким не будет.

Так как они собираются спасать себя и страну?

Потому что с таким отношением к профессионалам, честно сомневаюсь, что кто-то, включая Гройсмана, согласится вернуться к власти, чтобы исправлять факапы ЗеКоманды.

Проще дождаться весны когда их всех "снесет" цунами досрочных.