16:04  23 січня
У Київській міській держадміністрації проходять слідчі дії
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
23 січня 2026, 17:19

Виступи Трампа і Зеленського у Давосі протоптали стежку до "тристороннього формату" перемовин

23 січня 2026, 17:19
Читайте также на русском языке
Два виступи – Дональда Трампа і Володимира Зеленського на Давосі протоптали стежку до "тристороннього формату" перемовин, де за столом сидітимуть представники Росії, України та США
Два виступи – Дональда Трампа і Володимира Зеленського на Давосі протоптали стежку до "тристороннього формату" перемовин, де за столом сидітимуть представники Росії, України та США
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Це була нав'язлива позиція Вашингтона, яку вони артикулювали ще минулого року. Викресливши з учасників перемовин Європу. Пам'ятаю, як ще рік тому уповноважений США Келлог в Мюнхені відмахувався від будь-якого розширеного формату.

По суті, це крок назад у переговорному треці. Так, можна погодитись, що Європа рік більше говорила, ніж діяла. Вірніше, діяла хаотично, а не системно. Більше остерігаючись, що її "кине" Трамп, ніж те, що війна може опинитися на її порозі.

Чому я пишу про ризики тристороннього формату? В першу чергу, тому, що коли з нами за столом залишаються лише Вашингтон і Москва, завжди існує спокуса обміняти українське питання на ширші геополітичні домовленості – про стратегічну стабільність, Китай чи контроль ескалації.

Другий ризик – формат без Європи не може бути ані фінальним, ані стабільним. Бо ЄС – це санкції, гроші, відбудова і довгострокові гарантії. Формат "трійки" – неповний за визначенням. Ця конструкція все одно може бути тільки тимчасовою.

Третє. Чергова реабілітація Росії. Для Москви принципово важливо повернутися в статус "переговорної сторони”, а не агресора. І такі формати цьому частково підіграють.

Четвертий ризик – це перехід від "консультацій" до потенційного тиску щодо рішень. Пєсков знову заговорив про неприйнятність переговорів без виводу українських військ з усього Донбасу. Наступним кроком, вочевидь, будуть вимоги і щодо інших областей, якщо апетит прийде під час їжі.

Тому висновок простий – нам потрібна Європа за столом. Інакше нас знову намагатимуться вписати в чужу велику угоду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна РФ США політика Володимир Зеленський Путін
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News
23 січня 2026, 13:14
Кремль вважає виведення ЗСУ з Донбасу ключовою умовою мирних переговорів
23 січня 2026, 12:53
Трамп заявив про готовність Зеленського укласти мирну угоду
23 січня 2026, 07:52
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Чиновника КМДА підозрюють у завданні збитків столиці на понад півмільярда гривень
23 січня 2026, 17:45
6 тисяч доларів за "свободу": у Києві торгували зняттям з розшуку ТЦК
23 січня 2026, 17:25
За Юлію Тимошенко внесли заставу - ВАКС
23 січня 2026, 16:45
Справа Шурми: суд призначив заставу одному із фігурантів
23 січня 2026, 16:43
Піарник Банкової та Єрмака залишився без "броні"
23 січня 2026, 16:35
Інвалідність за 20 тисяч "зеленими": на Хмельниччині ділок торгував діагнозами для ухилянтів
23 січня 2026, 16:25
В Івано-Франківську знайшли тіло жінки біля будинку: пенсіонерка випала з вікна
23 січня 2026, 16:05
У Київській міській держадміністрації проходять слідчі дії
23 січня 2026, 16:04
СБУ оприлюднила допит окупанта, який причетний до розстрілу 9 українських військовополонених
23 січня 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »