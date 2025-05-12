Ультиматум від Європи, США й України: конкурс капітанів і дипломатичні гойдалки

Ніщо так не захоплює, як дипломатичні гойдалки

Ніщо так не захоплює, як дипломатичні гойдалки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За одну добу (яка ще навіть не завершилась) маємо:

- Ультиматум від Європи, США і України до Путіна з вимогою 12 травня почати 30-денне припинення вогню;

- Виступ Путіна, який оголосив про можливість двосторонньої зустрічі 15-го травня у Туреччині (при цьому він не погодився на початок припинення вогню 12-го);

- Твіт Трампа, що Україна має негайно їхати на переговори, щоб після них побачити, хоче Москва домовлятися, чи ні;

- Заяву голови ОП про те, що перед тим, як їхати на перемовини, хай Кремль припинить стріляти.

І от - останнє на зараз - готовність Зеленського їхати ОСОБИСТО в Туреччину.

Тепер чекаємо, що учудить Росія (а вони неодмінно учудять).

Ох і день, ох і ритм, ох і конкурс капітанів.