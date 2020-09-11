"Ефект" Гордона в скандалі навколо Богдана

Практично всі політики, які приходять до Гордона на інтерв'ю, щоб підсилити або відмити свій політичний імідж, або досягти якоїсь особистої мети, як правило, погано закінчують

Практично всі політики, які приходять до Гордона на інтерв'ю, щоб підсилити або відмити свій політичний імідж, або досягти якоїсь особистої мети, як правило, погано закінчують

Парадокс в тому, що після гучних або скандальних інтерв'ю у Гордона їх ситуація в політиці не поліпшується, а погіршується. Зате сам Гордон почуває себе все краще і краще, "пожираючи" престиж та перспективи чергових, честолюбних персонажів своїх передач. Його рейтинг в Ютубі зростає, а їх ролі в політиці і рейтинг падає.

.