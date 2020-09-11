"Эффект" Гордона в скандале вокруг Богдана

Практически все политики, которые приходят к Гордону на интервью, чтобы усилить или отмыть свой политический имидж, или добиться какой-то персональной цели, как правило, плохо заканчивают

Практически все политики, которые приходят к Гордону на интервью, чтобы усилить или отмыть свой политический имидж, или добиться какой-то персональной цели, как правило, плохо заканчивают

Парадокс в том, что после шумных или скандальных интервью у Гордона их ситуация в политике не улучшается, а ухудшается. Зато сам Гордон чувствует себя все лучше и лучше, "пожирая" престиж и перспективы очередных, честолюбивых персонажей своих передач. Его рейтинг в Ютубе растет, а их роли в политике и рейтинг падает.

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