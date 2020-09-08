Історичний шанс чи гра з Москвою в "кішки – мишки"

Якщо, за версією Офісу президента, ОРДЛО не має прямого відношення до Москви, а російських військових немає на Донбасі, то чому б президенту України, Головнокомандувачу не віддати наказ розгромити сепаратистів Донбасу і звільнити окуповані території. Адже наші збройні сили набагато сильніші «незаконних збройних формувань» сепаратистів

Якщо, за версією Офісу президента, ОРДЛО не має прямого відношення до Москви, а російських військових немає на Донбасі, то чому б президенту України, Головнокомандувачу не віддати наказ розгромити сепаратистів Донбасу і звільнити окуповані території. Адже наші збройні сили набагато сильніші «незаконних збройних формувань» сепаратистів

Тим більше, що, за версією Офісу президента, там, в сепаратистських республіках немає військ Росії, здатних чинити істотний опір або завдати поразки українським військам. Це історичний шанс, сприятливий для України, збіг обставин. Тут треба поспішати, поки в політичному керівництві країни, в оточенні президента України не з'явилися путінські "кроти", приховані прихильники Кремля, які вмовляють президента Зеленського пограти з Москвою в небезпечну "миротворчу" гру в "кішки - мишки". І поки в сепаратистські "республіки" Донбасу не кинулися війська Росії, щоб зберегти свою реальну окупацію захоплених територій України, яку в притул не бачать в Офісі президента і що призведе до різкого загострення військово-політичної обстановки в зоні АТО.

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