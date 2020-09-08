09:49  08 вересня
В Україні за час пандемії коронавірусом захворіли вже 140 тисяч людей
11:22  08 вересня
Мер Івано-Франківська спростував інформацію про переповнення лікарень хворими на COVID-19
08:16  08 вересня
Доба в ООС: бойовики здійснили поодинокі провокації
UA | RU
UA | RU
Віктор Небоженко Директор Соціологічної служби "Український барометр" [email protected]
08 вересня 2020, 16:00 4

Історичний шанс чи гра з Москвою в "кішки – мишки"

08 вересня 2020, 16:00 4
Читайте также на русском языке
Якщо, за версією Офісу президента, ОРДЛО не має прямого відношення до Москви, а російських військових немає на Донбасі, то чому б президенту України, Головнокомандувачу не віддати наказ розгромити сепаратистів Донбасу і звільнити окуповані території. Адже наші збройні сили набагато сильніші «незаконних збройних формувань» сепаратистів
Якщо, за версією Офісу президента, ОРДЛО не має прямого відношення до Москви, а російських військових немає на Донбасі, то чому б президенту України, Головнокомандувачу не віддати наказ розгромити сепаратистів Донбасу і звільнити окуповані території. Адже наші збройні сили набагато сильніші «незаконних збройних формувань» сепаратистів
Читайте также
на русском языке

Тим більше, що, за версією Офісу президента, там, в сепаратистських республіках немає військ Росії, здатних чинити істотний опір або завдати поразки українським військам.

Це історичний шанс, сприятливий для України, збіг обставин. Тут треба поспішати, поки в політичному керівництві країни, в оточенні президента України не з'явилися путінські "кроти", приховані прихильники Кремля, які вмовляють президента Зеленського пограти з Москвою в небезпечну "миротворчу" гру в "кішки - мишки". І поки в сепаратистські "республіки" Донбасу не кинулися війська Росії, щоб зберегти свою реальну окупацію захоплених територій України, яку в притул не бачать в Офісі президента і що призведе до різкого загострення військово-політичної обстановки в зоні АТО.

ОРДЛО Офіс президента Володимир Зеленський Донбас АТО
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Агрохімік" проти "бандита". Як в Черкасах "зелений" кандидат спробує збити мера Бондаренка
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Полтавщині
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Всі блоги »