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Виктор Небоженко Директор Социологической службы "Украинский барометр" [email protected]
08 сентября 2020, 16:00 6

Исторический шанс или игра с Москвой в "кошки – мышки"

08 сентября 2020, 16:00 6
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Если, по версии Офиса президента, ОРДЛО не имеет прямого отношения к Москве, а российских военных нет на Донбассе, то что стоит президенту Украины, Главнокомандующему отдать приказ разгромить сепаратистов Донбасса и освободить оккупированные территории. Ведь наши вооруженные силы гораздо сильнее «незаконных вооруженных формирований» сепаратистов
Если, по версии Офиса президента, ОРДЛО не имеет прямого отношения к Москве, а российских военных нет на Донбассе, то что стоит президенту Украины, Главнокомандующему отдать приказ разгромить сепаратистов Донбасса и освободить оккупированные территории. Ведь наши вооруженные силы гораздо сильнее «незаконных вооруженных формирований» сепаратистов
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Тем более, что, по версии Офиса президента, там, в сепаратистских республиках нет войск России, способных оказать существенное сопротивление или нанести поражения украинским войскам.

Это исторический шанс, благоприятное, для Украины, стечение обстоятельств. Здесь надо спешить, пока в политическом руководстве страны, в окружение президента Украины не появились путинские "кроты", скрытые сторонники Кремля, уговаривающие президента Зеленского поиграть с Москвой в опасную "миротворческую" игру, в "кошки- мышки". И пока в сепаратистские "республики" Донбасса не ринулись войска России, чтобы сохранить свою реальную оккупацию захваченной территорий Украины, которую в упор не видят в Офисе президента и что приведет к резкому обострению военно-политической обстановки в зоне АТО.

ОРДЛО Офис президента Владимир Зеленский Донбасс АТО
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