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Віктор Балога політик [email protected]
16 листопада 2020, 18:20 4

Для влади боротьба з коронавірусом наче комп'ютерна гра

16 листопада 2020, 18:20 4
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Якщо заступниця керівника МОЗ вважає, що втрата роботи та доходу через карантинні обмеження – це не проблема, а просто нові можливості, то їй самій потрібна медична допомога
Якщо заступниця керівника МОЗ вважає, що втрата роботи та доходу через карантинні обмеження – це не проблема, а просто нові можливості, то їй самій потрібна медична допомога
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Бо лише неадекватна людина може злорадствувати з того, що десятки тисяч людей, які самі себе забезпечували роботою та годували свої сім’ї, сьогодні можуть залишитись без засобів для існування.

Таке враження, що для влади боротьба з коронавірусом — це якась комп'ютерна гра, де всі персонажі не живі люди, а вигадані герої, тому ними можна легко пожертвувати. Вони не розуміють, що відбувається в країні та не знають, якими проблемами живе більшість населення.

Висновок лише один - влада явно загралася, і чим далі, тим стає очевидніше, що зміна окремих персоналій вже не допоможе. Потрібно повністю перевантажувати всю вертикаль, інакше ці "технократи" доведуть країну до колапсу.

коронавірус карантин населення МОЗ влада
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