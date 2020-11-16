Для влади боротьба з коронавірусом наче комп'ютерна гра
Якщо заступниця керівника МОЗ вважає, що втрата роботи та доходу через карантинні обмеження – це не проблема, а просто нові можливості, то їй самій потрібна медична допомога
Якщо заступниця керівника МОЗ вважає, що втрата роботи та доходу через карантинні обмеження – це не проблема, а просто нові можливості, то їй самій потрібна медична допомога
Бо лише неадекватна людина може злорадствувати з того, що десятки тисяч людей, які самі себе забезпечували роботою та годували свої сім’ї, сьогодні можуть залишитись без засобів для існування.
Таке враження, що для влади боротьба з коронавірусом — це якась комп'ютерна гра, де всі персонажі не живі люди, а вигадані герої, тому ними можна легко пожертвувати. Вони не розуміють, що відбувається в країні та не знають, якими проблемами живе більшість населення.
Висновок лише один - влада явно загралася, і чим далі, тим стає очевидніше, що зміна окремих персоналій вже не допоможе. Потрібно повністю перевантажувати всю вертикаль, інакше ці "технократи" доведуть країну до колапсу.
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