Для власти борьба с коронавирусом как компьютерная игра
Если заместитель руководителя МИНЗДРАВА считает, что потеря работы и дохода через карантинные ограничения – это не проблема, а просто новые возможности, то ей самой нужна медицинская помощь.
Если заместитель руководителя МИНЗДРАВА считает, что потеря работы и дохода через карантинные ограничения – это не проблема, а просто новые возможности, то ей самой нужна медицинская помощь.
Потому что только неадекватный человек может злорадствовать с того, что десятки тысяч людей, которые сами себя обеспечивали работой и кормили свои семьи, сегодня могут остаться без средств для существования.
Такое впечатление, что для власти борьба с коронавирусом — это какая-то компьютерная игра, где все персонажи не живые люди, а вымышленные герои, поэтому ими можно легко пожертвовать. Они не понимают, что происходит в стране и не знают, какими проблемами живет большинство населения.
Вывод только один - власть явно заигралась, и чем дальше, тем становится очевиднее, что изменение отдельных персоналий уже не поможет. Нужно полностью перегружать всю вертикаль, иначе эти "технократы" доведут страну до коллапса.
Стало известно о результатах совещания премьера с мэрами городовВсе новости »
16 ноября 2020, 17:47Кабмин будет выполнять решение Рады касательно карантина на выходные, - министр
16 ноября 2020, 17:21Нардепы ждут завтра Шмыгаля и министров с коронавирусным отчетом в Раде
16 ноября 2020, 16:37
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого