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Виктор Балога политик [email protected]
16 ноября 2020, 18:20 4

Для власти борьба с коронавирусом как компьютерная игра

16 ноября 2020, 18:20 4
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Если заместитель руководителя МИНЗДРАВА считает, что потеря работы и дохода через карантинные ограничения – это не проблема, а просто новые возможности, то ей самой нужна медицинская помощь.
Если заместитель руководителя МИНЗДРАВА считает, что потеря работы и дохода через карантинные ограничения – это не проблема, а просто новые возможности, то ей самой нужна медицинская помощь.
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Потому что только неадекватный человек может злорадствовать с того, что десятки тысяч людей, которые сами себя обеспечивали работой и кормили свои семьи, сегодня могут остаться без средств для существования.

Такое впечатление, что для власти борьба с коронавирусом — это какая-то компьютерная игра, где все персонажи не живые люди, а вымышленные герои, поэтому ими можно легко пожертвовать. Они не понимают, что происходит в стране и не знают, какими проблемами живет большинство населения.

Вывод только один - власть явно заигралась, и чем дальше, тем становится очевиднее, что изменение отдельных персоналий уже не поможет. Нужно полностью перегружать всю вертикаль, иначе эти "технократы" доведут страну до коллапса.

коронавирус карантин население Минздрав власть
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