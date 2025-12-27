12:16  27 грудня
Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
27 грудня 2025, 12:02

Російська імперія продовжує існування у вигляді нинішньої РФ, але імперії не вічні

27 грудня 2025, 12:02
26 грудня 1991 року припинив існування Радянський Союз. Тож я хочу скористатися цією нагодою, щоб нагадати, як воно було
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На початку 1991 року Радянський Союз, попри наростання проблем, все ще був другою країною світу, ядерною супердержавою, яка визначала долю планети разом із США та мала десятки країн на різних континентах своїми клієнтами.

У березні 1991 відбувся референдум щодо збереження СРСР, на якому майже 78% тих, що взяли участь, проголосували "за" (в Україні понад 70%).

Навесні та влітку 1991 року численні звіти західних аналітиків стверджували, що Радянський Союз залишиться стійким.

1 серпня 1991 президент США Джордж Буш-старший прибув до Києва, щоб із високої трибуни закликати українців та українок зберегти Радянський Союз та не допустити проголошення незалежності (ця промова отримала глузливу назву Chicken Kyiv speech – котлета по-київськи). Від зустрічі з прихильниками незалежності він відмовився.

Але.

19-21 серпня в Москві сталася спроба державного перевороту.

24 серпня 1991 Верховна Рада України проголосила незалежність України.

1 грудня 1991 відбувся референдум щодо незалежності України, на якому 90% проголосували за незалежність, у тому числі на сході України понад 80%, в Криму понад 50%.

5 грудня 1991 Верховна Рада України оголосила договір 1922 року про створення СРСР нечинним.

8 грудня 1991 відбулася зустріч керівників трьох республік у Біловезькій пущі.

21 грудня 1991 в Алма-Аті припинення існування СРСР було підтверджено рішенням вже 11 республік.

25 грудня 1991 президент СРСР оголосив про свою відставку. Прапор СРСР над Кремлем був спущений.

26 грудня 1991 Верховна Рада СРСР ухвалила постанову про припинення існування СРСР.

Радянський Союз припинив існування як політична одиниця та суб’єкт міжнародного права.

Все це сталося за один рік.

Імперії не вічні. Занепад імперії складається з двох компонентів: поступової повільної передбачуваної деградації та раптового непередбачуваного колапсу. Вперше цю тему дослідив Едвард Ґіббон в "Історії занепаду й падіння Римської імперії", з того часу правило підтвердили наступні дослідники на багатьох прикладах.

Радянський Союз занепадав дуже повільно, а 1991 рік став для нього останнім.

Це був другий етап розпаду російської імперії (під час першого у 1917 стали вільними Польща, Фінляндія та ненадовго країни Балтії). Другий етап не став остаточним. Російська імперія продовжує існування у вигляді нинішньої РФ, яка рухається до третього (сподіваюся, остаточного) етапу розпаду. Цей рух дуже повільний, але в якийсь момент він перейде до стрімкої фази. Наше спільне завдання – докластися до того, аби це сталося у 2026. Лише тоді Україна нарешті буде в безпеці, цього разу надовго.

