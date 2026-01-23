22:31  23 січня
У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
21:00  23 січня
На Львівщині чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК та намагався втекти
19:50  23 січня
У столиці попрощалися із засновником видавництва "Наш Формат" Владиславом Кириченком
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
23 січня 2026, 22:15

Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей

23 січня 2026, 22:15
Повідомили, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США стартували в Абу-Дабі
Повідомили, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США стартували в Абу-Дабі
ілюстративне фото: з відкритих джерел
А тепер має бути так: якщо росіяни спробують нанести ще один удар по цивільній інфраструктурі в Україні, насамперед енергетичній, як вони кажуть "для підсилення своєї переговорної позиції" – зразу встали зі столу й вийшли!

Якщо, звісно, члени української делегації, як нам казали, "мають сталеві яйця".

Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей! Не можна дати росіянам знову тягнути час і намагатися продовжувати все, як було.

Це й називається дипломатією. Бажаємо успіху українській делегації на переговорах!

США РФ Україна політика війна перемовини
