Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей
Повідомили, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США стартували в Абу-Дабі
Повідомили, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США стартували в Абу-Дабі
А тепер має бути так: якщо росіяни спробують нанести ще один удар по цивільній інфраструктурі в Україні, насамперед енергетичній, як вони кажуть "для підсилення своєї переговорної позиції" – зразу встали зі столу й вийшли!
Якщо, звісно, члени української делегації, як нам казали, "мають сталеві яйця".
Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей! Не можна дати росіянам знову тягнути час і намагатися продовжувати все, як було.
Це й називається дипломатією. Бажаємо успіху українській делегації на переговорах!
В Еміратах українська делегація веде історичні тристоронні переговори з Росією та США: що відомоВсі новини »
23 січня 2026, 20:15В ОП прокоментували старт переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
23 січня 2026, 14:14В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News
23 січня 2026, 13:14
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Ексголова ДПСУ, який отримував хабарі за контрабанду сигарет, може вийти з-під варти під заставу
23 січня 2026, 23:05Витрати через блекаути зростають, а ціни падають: що відбувається з молоком в Україні
23 січня 2026, 22:55Українські прикордонники завдали ударів по ворогу на Сумщині
23 січня 2026, 22:45Нацвідбір України на Євробачення: відома телеведуча проведе шоу
23 січня 2026, 22:35У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
23 січня 2026, 22:31Побажав світла та любові: боксер Усик звернувся до українців із Таїланду
23 січня 2026, 22:02У ДТЕК заявили, що Україна на межі гуманітарної катастрофи після атак РФ
23 січня 2026, 21:44Кабмін ухвалив доплати 20 тисяч грн працівникам, залученим до відновлення енергосистеми
23 січня 2026, 21:33ФОПи можуть отримати до 15 000 грн і кредити 0% на енергогенератори: деталі програми
23 січня 2026, 21:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі блоги »