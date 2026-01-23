Повідомили, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США стартували в Абу-Дабі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

А тепер має бути так: якщо росіяни спробують нанести ще один удар по цивільній інфраструктурі в Україні, насамперед енергетичній, як вони кажуть "для підсилення своєї переговорної позиції" – зразу встали зі столу й вийшли!

Якщо, звісно, члени української делегації, як нам казали, "мають сталеві яйця".

Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей! Не можна дати росіянам знову тягнути час і намагатися продовжувати все, як було.

Це й називається дипломатією. Бажаємо успіху українській делегації на переговорах!