Не могут быть переговоры о мире под обстрелами и убийствами мирных людей
Сообщили, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США стартовали в Абу-Даби
А теперь должно быть так: если россияне попытаются нанести еще один удар по гражданской инфраструктуре в Украине, прежде всего, энергетической, как они говорят "для усиления своей переговорной позиции" – сразу встали со стола и вышли!
Если, конечно, члены украинской делегации, как нам говорили, "имеют стальные яйца".
Не могут быть переговоры о мире под обстрелами и убийствами мирных людей! Нельзя дать россиянам снова тянуть время и пытаться продолжать все, как было.
Это называется дипломатией. Желаем удачи украинской делегации на переговорах!
