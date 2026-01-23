19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
23 января 2026, 22:15

Не могут быть переговоры о мире под обстрелами и убийствами мирных людей

23 января 2026, 22:15
Сообщили, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США стартовали в Абу-Даби
Сообщили, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США стартовали в Абу-Даби
иллюстративное фото: из открытых источников
А теперь должно быть так: если россияне попытаются нанести еще один удар по гражданской инфраструктуре в Украине, прежде всего, энергетической, как они говорят "для усиления своей переговорной позиции" – сразу встали со стола и вышли!

Если, конечно, члены украинской делегации, как нам говорили, "имеют стальные яйца".

Не могут быть переговоры о мире под обстрелами и убийствами мирных людей! Нельзя дать россиянам снова тянуть время и пытаться продолжать все, как было.

Это называется дипломатией. Желаем удачи украинской делегации на переговорах!

США РФ Украина политика война переговоры
В Эмиратах украинская делегация ведет исторические трехсторонние переговоры с Россией и США: что известно
23 января 2026, 20:15
В ОП прокомментировали старт переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби
23 января 2026, 14:14
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, России и США – Sky News
23 января 2026, 13:14
23 января 2026
