03:04  13 грудня
Полтавського адвоката, який перешкоджав роботі ТЦК, оголосили у розшук
05:40  13 грудня
На засніженій Говерлі заблукав 21-річний хлопець із Дніпра
08:45  13 грудня
На Львівщині електропотяг переїхав чоловіка: потерпілий загинув
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
13 грудня 2024, 14:35

Китайський вояж Медвєдєва: чому Путіну доводиться поспішати

13 грудня 2024, 14:35
Читайте также на русском языке
Китайський вояж Медвєдєва завершено двома «домовленостями».
Китайський вояж Медвєдєва завершено двома «домовленостями».
фото: російські ЗМІ
Читайте также
на русском языке

По-перше, Путін, судячи з усього пообіцяв Сі те, чого і так не збирався робити: не застосовувати ядерну зброю. Щодо Орєшніка, то він залишає за собою цю опцію. По-друге, Путін поки не буде сідати за стіл переговорів. І це цілком влаштовує Китай, який чекає, коли ж Трамп звернеться до Сі з пропозицією натиснути на Путіна.

В Кремлі прекрасно розуміють, що несподіване запрошення лідера Китаю на інавгурацію, може призвести до того, що Китай і США можуть сепаратно від РФ сісти за стіл переговорів і спробувати почати говорити про Ялту-2. Саме тому Путін спробує інтенсифікувати дії речі: мʼясні штурми і обстріли енергетики (що ми сьогодні і побачили). Плюс, при потребі, може застосувати Орєшнік.

Власне, нічого нового, окрім того, що найближчим часом в переговорну гру спробує вже більш предметно втрутитися Китай. Наголошу: більш предметно.

Окремо варто наголосити: можлива поява Китаю в цих переговорах, остаточно перетворить Україну на один з багатьох пунктів до обговорення. І нам вже зараз треба писати можливі сценарії розвитку подій. Але куди легше тратити енергію на щоденні срачі і пошуки позитиву в сирійських війнах. На жаль, навіть на експертному рівні, про це майже ніхто не хоче думати.

Росія Китай перемовини ракетна загроза
Польща підняла авіацію через масовану ракетну атаку по Україні
13 грудня 2024, 08:38
Україна не готова до переговорів з РФ через слабкі позиції, – Єрмак
12 грудня 2024, 11:29
Україна готова до перемовин з РФ, але за певних умов, – Подоляк
11 грудня 2024, 16:24
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку в Херсоні: є поранені
13 грудня 2024, 15:50
Рятувальники показали, як ліквідували наслідки ракетної атаки на Львівщину
13 грудня 2024, 15:35
Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ анонсував масштабні зміни
13 грудня 2024, 15:29
"Блогерка" отримала 5 років тюрми за поширення даних про військові об'єкти в Чернівцях
13 грудня 2024, 15:10
Двоє загиблих і четверо поранених: поліція показала наслідки обстрілів Херсонщини
13 грудня 2024, 14:46
Знищили танк Т-72 та склади БК: прикордонники завдали нищівних ударів по росіянах під Куп'янськом
13 грудня 2024, 14:16
Футбол на льоду: Григорій Козловський блискуче проявив себе у хокейному матчі проти зірок "Шахтаря"
13 грудня 2024, 14:01
В ДСНС показали фото масштабної пожежі на Прикарпатті після обстрілу
13 грудня 2024, 13:43
У гуртожитку одного з львівських вишів студентка передозувалася таблетками, дівчина померла
13 грудня 2024, 13:28
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »