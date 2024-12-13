Польща підняла авіацію через масовану ракетну атаку по Україні
Росія масовано атакує Україну 13 грудня. Польща підняла в небо винищувачі та привела у стан найвищої готовності наземні засоби ППО
Про це повідомляє Оперативне командування Польщі, передає RegioNews.
Польське командування залучило всі сили та засоби, зокрема піднято чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.
"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування Польщі здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 13 грудня російська армія запустила по Україні велику кількість ракет. По всій країні оголошена повітряна тривога.