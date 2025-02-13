Трамп прямо говорить те, про що думав Байден

Ми завжди жили в цій реальності. Але не хотіли її визнавати. Різниця між Байденом і Трампом в тому, що Трамп прямо говорить те, що думав Байден.

Ми завжди жили в цій реальності. Але не хотіли її визнавати. Різниця між Байденом і Трампом в тому, що Трамп прямо говорить те, що думав Байден.

Байден був проти НАТО, проти надання Україні достатньої підтримки, щоб повернути окуповані території коли це було можливо, і проти сильних санкцій на росію. Трамп це озвучує прямо.

Різниця між Трампом і Байденом в тому, що Байден підтримував продовження війни, але не надавав достатньої допомоги, а Трамп підтримує закінчення війни, але теж не надасть достатньої допомоги. Правда, він і не зупиняє ту допомогу, яка вже йде. Жодний з них не робив нічого, щоб війна в майбутньому не відновилась. Трамп прямо каже - це проблема України і Європи.

Попередні американські президенти вели схожу політику. Вони не надавали серйозну допомогу, не вводили санкції (наприклад, після Криму), та не приймали Україну в НАТО, хоч постійно робили заяви про таку підтримку і можливість в майбутньому.

Що реально зʼявилось для України, так це можливість вступити в ЄС. Це вимагає внутрішньої роботи, складної. Це виклик, але справжня, реальна можливість.

BBC сьогодні зранку запитала мене, щоб я порадив президенту України як громадянин України. Я відповів "не дражнити Трампа" і "посилювати армію".

Немає світу в якому США переможуть росію. Немає світу в якому президент чи уряд США наведе порядок в Україні, побудує армію, поборе корупцію, чи проведе реформи. Цього світу ніколи не існувало. Все гарне, що сталось в Україні, це завдяки людям України. Це українці зупинили росію в 2022 попри зневіру світу. Це українці є вільними від росії 30 років попри те, що росія спромоглась зробити, наприклад, з Білоруссю або Грузією. Це українці тримають економіки і воюють в армії. Трамп вчора зробив це явним для всіх.