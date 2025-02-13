08:59  13 февраля
Украина получит от Нидерландов более двух десятков БТР для транспортировки раненых
18:20  13 февраля
В Хмельницком ТЦК мужчина совершил самоубийство, когда проходил ВВК
17:42  13 февраля
В Киеве продавали квартиры прямо с жителями
UA | RU
UA | RU
Тимофей Милованов Ексміністр розвитку економіки, почесний президент Київської школи економіки info@regionews.ua
13 февраля 2025, 20:24

Трамп прямо говорит о том, в чем думал Байден

13 февраля 2025, 20:24
Читайте також українською мовою
Мы всегда жили в этой реальности. Но не хотели ее признавать. Разница между Байденом и Трампом в том, что Трамп прямо говорит то, что думал Байден.
Мы всегда жили в этой реальности. Но не хотели ее признавать. Разница между Байденом и Трампом в том, что Трамп прямо говорит то, что думал Байден.
Читайте також
українською мовою

Байден был против НАТО, против оказания Украине достаточной поддержки, чтобы вернуть оккупированные территории, когда это было возможно, и против сильных санкций на россию. Трамп это озвучивает прямо.

Разница между Трампом и Байденом в том, что Байден поддерживал продолжение войны, но не оказывал достаточной помощи, а Трамп поддерживает окончание войны, но тоже не предоставит достаточной помощи. Правда, он и не останавливает ту помощь, которая уже идет. Ни один из них не делал ничего, чтобы война в будущем не возобновилась. Трамп прямо говорит – это проблема Украины и Европы.

Предыдущие американские президенты вели схожую политику. Они не оказывали серьезной помощи, не вводили санкции (например, после Крыма) и не принимали Украину в НАТО, хотя постоянно делали заявления о такой поддержке и возможности в будущем.

Что реально появилось для Украины, так это возможность вступить в ЕС. Это требует внутренней, сложной работы. Это вызов, но настоящая реальная возможность.

BBC сегодня с утра спросила меня, чтобы я посоветовал президенту Украины как гражданин Украины. Я ответил "не дразнить Трампа" и "усиливать армию".

Нет мира, в котором США победят россию. Нет мира, в котором президент или правительство США наведет порядок в Украине, построит армию, поборет коррупцию или проведет реформы. Этого мира никогда не было. Все хорошее, что произошло в Украине, это благодаря людям Украины. Это украинцы остановили россию в 2022, несмотря на уныние мира. Это украинцы свободны от россии 30 лет, несмотря на то, что россия смогла сделать, например, с Беларусью или Грузией. Это украинцы держат экономику и воюют в армии. Трамп вчера сделал это очевидным для всех.

Дональд Трамп США переговоры НАТО Джо Байден
Трамп и Путин начинают подготовку ко встрече - Кремль
13 февраля 2025, 15:46
США идет на уступки перед Путиным еще до начала переговоров – министр обороны Германии
13 февраля 2025, 14:36
Трамп заявил, что Украина не сможет вернуться на границы 2014 года
13 февраля 2025, 10:15
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
Украинцам будут платить 1500 грн за найденный труп дикого кабана
13 февраля 2025, 20:45
В Черновцах женщина родила 12 детей
13 февраля 2025, 20:37
Юридическую академию Кивалова присоединили к Одесскому университету им. Мечникова
13 февраля 2025, 20:27
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Херсоне: среди жертв — водитель "скорой"
13 февраля 2025, 20:00
Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ
13 февраля 2025, 19:48
Украина не примет мирные "переговоры" США и РФ без своего участия, – Зеленский
13 февраля 2025, 19:40
В документе о новых санкциях СНБО против олигархов нашли ошибки
13 февраля 2025, 19:28
Бывший милиционер сделал бизнес на уклонистах
13 февраля 2025, 19:25
СБУ провела масштабную операцию против торговцев оружием: есть задержания в девяти областях
13 февраля 2025, 19:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »