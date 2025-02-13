Трамп прямо говорит о том, в чем думал Байден

Мы всегда жили в этой реальности. Но не хотели ее признавать. Разница между Байденом и Трампом в том, что Трамп прямо говорит то, что думал Байден.

Мы всегда жили в этой реальности. Но не хотели ее признавать. Разница между Байденом и Трампом в том, что Трамп прямо говорит то, что думал Байден.

Байден был против НАТО, против оказания Украине достаточной поддержки, чтобы вернуть оккупированные территории, когда это было возможно, и против сильных санкций на россию. Трамп это озвучивает прямо.

Разница между Трампом и Байденом в том, что Байден поддерживал продолжение войны, но не оказывал достаточной помощи, а Трамп поддерживает окончание войны, но тоже не предоставит достаточной помощи. Правда, он и не останавливает ту помощь, которая уже идет. Ни один из них не делал ничего, чтобы война в будущем не возобновилась. Трамп прямо говорит – это проблема Украины и Европы.

Предыдущие американские президенты вели схожую политику. Они не оказывали серьезной помощи, не вводили санкции (например, после Крыма) и не принимали Украину в НАТО, хотя постоянно делали заявления о такой поддержке и возможности в будущем.

Что реально появилось для Украины, так это возможность вступить в ЕС. Это требует внутренней, сложной работы. Это вызов, но настоящая реальная возможность.

BBC сегодня с утра спросила меня, чтобы я посоветовал президенту Украины как гражданин Украины. Я ответил "не дразнить Трампа" и "усиливать армию".

Нет мира, в котором США победят россию. Нет мира, в котором президент или правительство США наведет порядок в Украине, построит армию, поборет коррупцию или проведет реформы. Этого мира никогда не было. Все хорошее, что произошло в Украине, это благодаря людям Украины. Это украинцы остановили россию в 2022, несмотря на уныние мира. Это украинцы свободны от россии 30 лет, несмотря на то, что россия смогла сделать, например, с Беларусью или Грузией. Это украинцы держат экономику и воюют в армии. Трамп вчера сделал это очевидным для всех.