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29 листопада 2024, 07:56

Погрози Путіна про удар "Орешніком" по Києву: переклад людською мовою

29 листопада 2024, 07:56
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Заяви Путіна - не безумство, а стратегічне залякування
Заяви Путіна - не безумство, а стратегічне залякування
фото: російські ЗМІ
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В Астані Путін погрожував розбомбити весь Київ. Він також хвалився, що російська зброя більша і краща за будь-яку західну і що росія виробляє більше ракет, ніж НАТО, а його "Орешник" непереможний. Це не безумство, а стратегічне залякування. І в принципі це працює.

Мої знайомі американці знов паралізовані від страху. Але я підготував переклад на людську мову, що саме він каже.

Путін: Росія виробляє у десять разів більше ракет, ніж усе НАТО разом узяте, а наступного року виробництво зросте ще на 25-30%.

Переклад: Я зруйную свою економіку, як це зробив СРСР.

Путін: Гіперзвукова зброя "Орешник" не має аналогів у світі, має смертельну точність і руйнівну потужність. Температура удару досягає 4 000 градусів, перетворюючи все в зоні вибуху на пил. У масовому застосуванні вона зрівняється з ядерною зброєю за рівнем руйнувань, але без радіоактивного забруднення.

Переклад: Я хочу, щоб ви боялися ядерної зброї, але не настільки, щоб реагувати, тому я кажу, що це не ядерка.

Путін: Українських солдатів змушують воювати за нелегітимний неонацистський режим у Києві. Російські війська борються за свою Батьківщину, майбутнє Росії та своїх дітей, чітко розуміючи, за що вони воюють.

Переклад: Війна – це мир. Чорне – це біле.

Путін: Західна зброя не змінить ситуації на полі бою – це питання людей, їхньої мотивації та готовності воювати.

Переклад: Змінює, інакше я б не злився через це.

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