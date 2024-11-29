Угрозы Путина об ударе "Орешником" по Киеву: перевод на человеческий язык

Заявления Путина – не безумие, а стратегическое запугивание

Заявления Путина – не безумие, а стратегическое запугивание

фото: российские СМИ

В Астане Путин угрожал разбомбить весь Киев. Он также хвастался, что российское оружие больше и лучше любого западного и что россия производит больше ракет, чем НАТО, а его "Орешник" непобедим. Это не безумие, а стратегическое запугивание. И в принципе, это работает.

Мои знакомые американцы снова парализованы от страха. Но я подготовил перевод на человеческий язык, что он говорит.

Путин: Россия производит в десять раз больше ракет, чем все НАТО вместе, а в следующем году производство вырастет еще на 25-30%.

Перевод: Я разрушу свою экономику, как это сделал СССР.

Путин: Гиперзвуковое оружие "Орешник" не имеет аналогов в мире, имеет смертельную точность и разрушительную мощь. Температура удара достигает 4000 градусов, превращая все в зоне взрыва в пыль. В массовом применении она сравнится с ядерным оружием по уровню разрушений, но без радиоактивного загрязнения.

Перевод: Я хочу, чтобы вы боялись ядерного оружия, но не настолько, чтобы реагировать, поэтому я говорю, что это не ядерка.

Путин: Украинские солдаты заставляют воевать за нелегитимный неонацистский режим в Киеве. Российские войска борются за свою Родину, будущее России и своих детей, ясно понимая, за что они воюют.

Перевод: Война – это мир. Черное – это белое.

Путин: Западное оружие не изменит ситуацию на поле боя – это вопрос людей, их мотивация и готовность воевать.

Перевод: Меняет, иначе я бы не слился из-за этого.