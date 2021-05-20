Десяток запитань до Зеленського
- Вам не соромно збирати журналістів на заводі, який за все ваше президентство не зібрав жодного літака, а той, на тлі якого ви позуєте, взагалі спадщина радянських часів?
- Перша пресконференція була у фаст-фуді, де поруч обідали сторонні відвідувачі. Друга - в Маріїнському парку, де можливість поставити запитання отримали не всі. Третя - на режимному підприємстві із суворим пропускним режимом. Наступна буде в підземному бункері, тільки для своїх?
- Чи знаєте ви, скільки сотень тисяч українських людей похилого віку не пережили ваш "кінець епохи бідності"?
- За два роки вашого президентства населення України скоротилося на пів мільйона осіб. Вас влаштовує така динаміка, або можна було і більше?
- Чи вважаєте ви як і раніше, як і рік тому, що на 5 тисяч гривень можна непогано жити?
- Всі пам'ятають знамениту рекомендацію Лі Кван Ю про"посадку трьох друзів". Скількох своїх друзів ви посадили... на потоки?
- Судячи з ваших указів - ви дійсно юрист за фахом, або диплом вам видали за участь у художній самодіяльності?
- Кому за два роки президентства ви стали вироком?
- Коли ви говорили, що заради миру в країні готові говорити хоч з "чортом лисим" - ви мали на увазі Кошового?
- Вам комфортно живеться в держрезиденціях і в кортежах, нічого не заважає, не тисне?
- Де видають "економічний паспорт українця" - кому і за скільки?
- Ви стежите за рейтингами і комерційним успіхом в Росії серіалу "Папік"? Чи щедрі щодо його творців "шведські промоутери", або доводиться підробляти на "Великому будівництві"?
- За розвал економіки відповів Петрашко, медицини – Степанов, інфраструктури – Криклій? А за що відповідаєте особисто ви?
- Скільки ЗМІ ви плануєте закрити за третій рік на посаді президента?
- 73% з числа тих, що "всі ми президенти", вважають, що вам вже пора. Коли "ми, президенти" побачимо вас знову в куди більш комфортному і для вас, і для всіх нас амплуа – на сцені 95-го кварталу?
Жарт. Це все були несерйозні питання. Тепер Серйозний.
- Ви таки подивилися фільм "Земляни"?)