Десяток запитань до Зеленського

Накидала з десяток питань Зе за фактом організації пресконференції. Для розминки

Накидала з десяток питань Зе за фактом організації пресконференції. Для розминки

Олена Кудревич, parlament.ua

- Вам не соромно збирати журналістів на заводі, який за все ваше президентство не зібрав жодного літака, а той, на тлі якого ви позуєте, взагалі спадщина радянських часів?

- Перша пресконференція була у фаст-фуді, де поруч обідали сторонні відвідувачі. Друга - в Маріїнському парку, де можливість поставити запитання отримали не всі. Третя - на режимному підприємстві із суворим пропускним режимом. Наступна буде в підземному бункері, тільки для своїх?

- Чи знаєте ви, скільки сотень тисяч українських людей похилого віку не пережили ваш "кінець епохи бідності"?

- За два роки вашого президентства населення України скоротилося на пів мільйона осіб. Вас влаштовує така динаміка, або можна було і більше?

- Чи вважаєте ви як і раніше, як і рік тому, що на 5 тисяч гривень можна непогано жити?

- Всі пам'ятають знамениту рекомендацію Лі Кван Ю про"посадку трьох друзів". Скількох своїх друзів ви посадили... на потоки?

- Судячи з ваших указів - ви дійсно юрист за фахом, або диплом вам видали за участь у художній самодіяльності?

- Кому за два роки президентства ви стали вироком?

- Коли ви говорили, що заради миру в країні готові говорити хоч з "чортом лисим" - ви мали на увазі Кошового?

- Вам комфортно живеться в держрезиденціях і в кортежах, нічого не заважає, не тисне?

- Де видають "економічний паспорт українця" - кому і за скільки?

- Ви стежите за рейтингами і комерційним успіхом в Росії серіалу "Папік"? Чи щедрі щодо його творців "шведські промоутери", або доводиться підробляти на "Великому будівництві"?

- За розвал економіки відповів Петрашко, медицини – Степанов, інфраструктури – Криклій? А за що відповідаєте особисто ви?

- Скільки ЗМІ ви плануєте закрити за третій рік на посаді президента?

- 73% з числа тих, що "всі ми президенти", вважають, що вам вже пора. Коли "ми, президенти" побачимо вас знову в куди більш комфортному і для вас, і для всіх нас амплуа – на сцені 95-го кварталу?

Жарт. Це все були несерйозні питання. Тепер Серйозний.

- Ви таки подивилися фільм "Земляни"?)