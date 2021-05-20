Десяток вопросов к Зеленскому

Набросала с десяток вопросов Зе по факту организации пресс-конференции. Для разминки

Набросала с десяток вопросов Зе по факту организации пресс-конференции. Для разминки

Алена Кудревич, parlament.ua

- Вам не стыдно собирать журналистов на заводе, который за все ваше президентство не собрал ни одного самолета, а тот, на фоне которого вы позируете, вообще наследие советских времен?

- Первая пресс-конференция была в фаст-фуде, где рядом обедали сторонние посетители. Вторая – в Мариинском парке, где возможность задать вопрос получили не все. Третья – на режимном предприятии со строгим пропускном режимом. Следующая будет в подземном бункере, только для своих?

- Знаете ли вы, сколько сотен тысяч украинских стариков не пережили ваш "конец эпохи бедности"?

- За два года вашего президентства население Украины сократилось на полмиллиона человек. Вас устраивает такая динамика, или можно было и больше?

- Считаете ли вы по-прежнему, как и год назад, что на 5 тысяч гривен можно неплохо жить?

- Все помнят знаменитую рекомендацию Ли Кван Ю про "посадку трех друзей". Скольких своих друзей вы посадили… на потоки?

- Судя по вашим указам – вы действительно юрист по специальности, или диплом вам выдали за участие в художественной самодеятельности?

- Кому за два года президентства вы стали приговором?

- Когда вы говорили, что ради мира в стране готовы говорить хоть с "чертом лысым" - вы имели в виду Кошевого?

- Вам комфортно живется в госрезиденциях и в кортежах, ничего не мешает, не жмет?

- Где выдают "экономический паспорт украинца" - кому и за сколько?

- Вы следите за рейтингами и коммерческим успехом в России сериала "Папик"? Щедры ли в отношении его создателей "шведские промоутеры", или приходится подрабатывать на "Большой стройке"?

- За развал экономики ответил Петрашко, медицины – Степанов, инфраструктуры – Криклий? А за что отвечаете лично вы?

- Сколько СМИ вы планируете закрыть за третий год на посту президента?

- 73% из числа тех, что "все мы президенты", считают, что вам уже пора. Когда "мы, президенты" увидим вас снова в куда более комфортном и для вас, и для всех нас амплуа – на сцене 95-го квартала?

Шутка. Это все были несерьёзные вопросы. Теперь серьёзный.

- Вы таки посмотрели фильм "Земляне"?)