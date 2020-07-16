Афера з Біличанським лісом — приклад відсутності державного контролю

Для одних ліс — джерело відпочинку, натхнення та можливості поспілкуватися з природою. Для інших — інструмент для наповнення банківських рахунків

Для одних ліс — джерело відпочинку, натхнення та можливості поспілкуватися з природою. Для інших — інструмент для наповнення банківських рахунків

У 2008 році чиновники обманними шляхами розділили між собою та підставними особами 6,5 гектар Біличанського лісу, щоб забудувати його багатоповерхівками.

Цього року прокуратура Київської області повернула державі 5,8 га лісу загальною вартістю понад 51 млн грн. Та до цього було 42 судових позови про незаконне виділення ділянок Коцюбинською селищною радою у державному лісі, що входить до складу природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.



Щоб не допустити в майбутньому прийняття протизаконних рішень органів місцевого самоврядування, вважаю, що президент повинен якомога швидше ініціювати прийняття закону про префектів. Такий закон дасть можливість у випадку виявлення незаконних рішень ОМС призупиняти їх рішення та оперативно оскаржувати ці дії в суді. Ми бачимо, що не всі органи місцевого самоврядування та їх депутати добропорядні в своїх рішеннях. Тому державний контроль за дотриманням Конституції та законів України повинен бути максимально жорсткий та дієвий, щоб не допустити хаосу на територіях нашої держави. Стосовно Біличанського лісу, маю надію, що прокуратура не тільки оскаржить і доведе до логічного кінця повернення цих земельних ділянок у державну власність, а й притягнути до відповідальності посадових осіб, які організували процедурне рішення органів місцевого самоврядування, підписали це рішення та дали змогу оформити право власності на приватних осіб, не маючи на це права. Такі випадки у нашій державі не поодинокі, й тільки при втручанні державних контролюючих органів можна навести порядок в нашій державі.



Я виступав, виступаю і буду виступати за жорсткий державний контроль по всім напрямкам виконавчої влади, що стосується дотримання державних інтересів!

Раджу прокурору Київської області довести ці справи до логічного кінця — не може державна земля, що входить до складу Національного природного парку, бути розкрадена хапугами та шахраями!

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