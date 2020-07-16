Афера с Беличанским лесом — пример отсутствия государственного контроля

Для одних лес — источник отдыха, вдохновения и возможности пообщаться с природой. Для других — инструмент для наполнения банковских счетов

Для одних лес — источник отдыха, вдохновения и возможности пообщаться с природой. Для других — инструмент для наполнения банковских счетов

В 2008 году чиновники обманными путями разделили между собой и подставными лицами 6,5 гектар Беличанского леса, чтобы застроить его многоэтажками. В этом году прокуратура Киевской области вернула государству 5,8 га леса общей стоимостью более 51 млн грн. Но до этого было 42 судебных иска о незаконном выделении участков Коцюбинским поселковым советом в государственном лесу, который входит в состав природно-заповедного фонда общегосударственного значения.



Чтобы не допустить в будущем принятие противозаконных решений органов местного самоуправления, считаю, что президент должен как можно скорее инициировать принятие закона о префектах. Такой закон даст возможность в случае выявления незаконных решений ОМС приостанавливать их решения и оперативно обжаловать эти действия в суде. Мы видим, что не все органы местного самоуправления и их депутаты добропорядочны в своих решениях. Поэтому государственный контроль за соблюдением Конституции и законов Украины должен быть максимально жесткий и действенный, чтобы не допустить хаоса на территориях нашего государства. Относительно Беличанского леса, имею надежду, что прокуратура не только не обжалует, но и доведет до логического конца возврат этих земельных участков в государственную собственность, и привлечь к ответственности должностных лиц, которые организовали процедурное решение органов местного самоуправления, подписали это решение и дали возможность оформить право собственности на частных лиц, не имея на это права. Такие случаи в нашей стране не единичны, и только при вмешательстве государственных контролирующих органов можно навести порядок в нашем государстве.



Я выступал, выступаю и буду выступать за жесткий государственный контроль по всем направлениям исполнительной власти, что касается соблюдения государственных интересов! Советую прокурору Киевской области довести эти дела до логического конца — не может государственная земля, которая входит в состав Национального природного парка, быть разоворвана хапугами и мошенниками!

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