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Сергей Возный Лидер ОО "Всеукраинского объединения внештатных (общественных) инспекторов архитектурно-строительного контроля [email protected]
16 июля 2020, 12:30 4

Афера с Беличанским лесом — пример отсутствия государственного контроля

16 июля 2020, 12:30 4
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Для одних лес — источник отдыха, вдохновения и возможности пообщаться с природой. Для других — инструмент для наполнения банковских счетов
Для одних лес — источник отдыха, вдохновения и возможности пообщаться с природой. Для других — инструмент для наполнения банковских счетов
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В 2008 году чиновники обманными путями разделили между собой и подставными лицами 6,5 гектар Беличанского леса, чтобы застроить его многоэтажками. В этом году прокуратура Киевской области вернула государству 5,8 га леса общей стоимостью более 51 млн грн. Но до этого было 42 судебных иска о незаконном выделении участков Коцюбинским поселковым советом в государственном лесу, который входит в состав природно-заповедного фонда общегосударственного значения.

Чтобы не допустить в будущем принятие противозаконных решений органов местного самоуправления, считаю, что президент должен как можно скорее инициировать принятие закона о префектах. Такой закон даст возможность в случае выявления незаконных решений ОМС приостанавливать их решения и оперативно обжаловать эти действия в суде. Мы видим, что не все органы местного самоуправления и их депутаты добропорядочны в своих решениях. Поэтому государственный контроль за соблюдением Конституции и законов Украины должен быть максимально жесткий и действенный, чтобы не допустить хаоса на территориях нашего государства.

Относительно Беличанского леса, имею надежду, что прокуратура не только не обжалует, но и доведет до логического конца возврат этих земельных участков в государственную собственность, и привлечь к ответственности должностных лиц, которые организовали процедурное решение органов местного самоуправления, подписали это решение и дали возможность оформить право собственности на частных лиц, не имея на это права. Такие случаи в нашей стране не единичны, и только при вмешательстве государственных контролирующих органов можно навести порядок в нашем государстве.

Я выступал, выступаю и буду выступать за жесткий государственный контроль по всем направлениям исполнительной власти, что касается соблюдения государственных интересов! Советую прокурору Киевской области довести эти дела до логического конца — не может государственная земля, которая входит в состав Национального природного парка, быть разоворвана хапугами и мошенниками!

лес государственный контроль иск природа Киевская область
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