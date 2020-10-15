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Петро Олещук політолог [email protected]
15 жовтня 2020, 16:00 5

П'ять питань від президента — домінування тактики над стратегією

15 жовтня 2020, 16:00 5
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Насправді, питання референдуму - це домінування тактики над стратегією. Так, виборців вони мобілізують. Мобілізують по-різному
Насправді, питання референдуму - це домінування тактики над стратегією. Так, виборців вони мобілізують. Мобілізують по-різному
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Очевидно, що питання відповідальності для корупціонерів викличе підтримку під 99% (інші просто будуть вписувати у бюлетені вимоги корупціонерів розстрілювати).

Питання про вільну економічну зону сприйматиметься не так. Мабуть, значна частина просто відреагує на ключове слово "Донбас" (бо розуміння, що за цією "зоною" може ховатися немає ні в кого), і відреагувати може негативно.

Але що робити з цими результатами потім?

Втілювати? А як втілити це саме "довічне ув'язнення"? Зрозуміло, що суто з правової точки зору зробити це важко. Та й навіть якщо ВР ухвалить відповідний закон, то навряд чи він не буде оперативно скасований КС. А виборці ж чекатимуть зовсім іншого. Звісно, можна замінити "довічну відповідальність" суто інформаційно реальною кампанією по боротьбі з корупцією. От тільки чи є для цього ресурси?

І що робити з гіпотетичними результатами опитування по вільній економічній зоні? Вони, мабуть, будуть неоднозначними, та й сумнівними для багатьох з правової точки зору. Єдине, де їх можна використати - показати під час переговорів у "Мінському форматі". Яку реакцію в Україні викликають навіть натяки на "особливий статус".

Тому стратегічно наслідки будуть непрогнозованими.

вибори Донбас Володимир Зеленський опитування ВР корупція результат
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