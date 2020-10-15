Пять вопросов от президента — доминирование тактики над стратегией

На самом деле, вопрос референдума - это доминирование тактики над стратегией. Да, они мобилизуют избирателей. Мобилизуют по-разному

На самом деле, вопрос референдума - это доминирование тактики над стратегией. Да, они мобилизуют избирателей. Мобилизуют по-разному

Очевидно, что вопрос ответственности для коррупционеров вызовет поддержку под 99% (другие просто будут вписывать в бюллетени требования коррупционеров расстреливать).

Вопрос о свободной экономической зоне будет восприниматься не так. Видимо, значительная часть просто отреагирует на ключевое слово "Донбасс" (ибо понимания, что за этой "зоной" может скрываться нет ни у кого), и может отреагировать негативно.

Но что делать с этими результатами потом?

Воплощать? А как воплотить это самое "пожизненное заключение"? Понятно, что чисто с правовой точки зрения сделать это трудно. И даже если ВР примет соответствующий закон, то вряд ли он не будет оперативно отменен КС. А избиратели же будут ждать совсем другого. Конечно, можно заменить "пожизненную ответственность" чисто информационно реальной кампанией по борьбе с коррупцией. Вот только есть ли для этого ресурсы?

И что делать с гипотетическими результатами опроса по свободной экономической зоне? Они, вероятно, будут неоднозначными и сомнительными для многих с правовой точки зрения. Единственное, где их можно использовать - показать во время переговоров в "Минском формате". Какую реакцию в Украине вызывают даже намеки на "особый статус".

Поэтому стратегически последствия будут непредсказуемыми.