Про рівень довіри до президента і його партії

Ну і, мабуть, останнє по опитуванню групи "Рейтинг". Тепер на загальнонаціональному рівні. У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готову підтримати 25,7% серед готових голосувати і визначився з вибором

Ну і, мабуть, останнє по опитуванню групи "Рейтинг". Тепер на загальнонаціональному рівні. У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готову підтримати 25,7% серед готових голосувати і визначився з вибором

За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати 16,7%, партію "Європейська солідарність" – 15,6%, партію "Батьківщину" – 9,4%.

Таким чином, СН втратили, а ОПЗЖ і ЄС синхронно набули. Щоправда, мінімально, і глобально усі "переслідувачі" правлячої партії вперлися у власну "електоральну стелю" і не рухаються.

6% опитаних підтримали б "Радикальну партію Олега Ляшка", 4,3% – партію "Голос", 4,0% – партію "Сила і честь", 3,5% – партію Шарія. Тож у цьому сегменті помітний приріст лише у "радикалів".

Цікаво, що дослідники дали також демографічний "зріз" респондентів та їх відповідей. Дані досить промовисті і цікаві.

Фактично, до Зеленського та його партії найвищий ріень довіри у категорії "до 29 років", а от, приміром, ОПЗЖ спирається переважно на виборця 50+.

Ну і ще, щодо довіри до президента. Серед опонентів Зеленського зараз поширена теза, що "такого падіння довіри не було ні за Порошенка, ні за Януковича". Але факти показують, що це - не зовсім так. Точніше, зовсім не так. Більше того, баланс для нього за останній час навіть дещо покращився. Ще у серпні рівень довіри був 38%, зараз вже 44%. Баланс довіри і недовіри становить мінус 7, хоча ще у серпні він був мінус 17.

Ані у Порошенка, ані у Януковича не було такого рівня довіри через 5 кварталів (1 рік і 3 місяці) після інавгурації. За рівнем довіри Зеленський перевищує і Порошенка, і Януковича після 5 кварталів повноважень майже удвічі: вони мали показник довіри близько 25%. Якшо ж брати баланс довіри/недовіри, то дані ще цікавіші. Баланс Зеленського - мінус 7%, у той час як в аналогічний момент у Порошенка було мінус 43%, а у Януковича - мінус 42%. Звісно, це все не може аж занадто тішити чинного президента, але його основним опонентам тішитися взагалі нічим, бо від будь-яких падінь Зеленського вони нічого не одержують взагалі.