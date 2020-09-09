Об уровне доверия к президенту и его партии

Ну и, пожалуй, последнее по опросу группы "Рейтинг". Теперь на общенациональном уровне. В парламентском рейтинге лидером является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,7% среди тех кто готов голосовать и определился с выбором

Ну и, пожалуй, последнее по опросу группы "Рейтинг". Теперь на общенациональном уровне. В парламентском рейтинге лидером является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,7% среди тех кто готов голосовать и определился с выбором

За партию "Оппозиционную платформа – За жизнь" готовы проголосовать 16,7%, партию "Европейская солидарность" – 15,6%, партию "Батькившина" – 9,4%.

Таким образом, СН потеряли, а ОПЗЖ и ЕС синхронно приобрели. Правда, минимально, и глобально все "преследователи" правящей партии уперлись в собственный "электоральный потолок" и не двигаются.

6% опрошенных поддержали бы "Радикальную партию Олега Ляшко", 4,3% – партию "Голос", 4,0% – партию "Сила и честь", 3,5% – партию Шария. Поэтому в этом сегменте заметный прирост только у "радикалов".

Интересно, что исследователи дали также демографический "срез" респондентов и их ответов. Данные достаточно красноречивы и интересны.

Фактически, к Зеленскому и его партии самый высокий уровень доверия в категории "до 29 лет", а вот, к примеру, ОПЗЖ опирается преимущественно на избирателя 50+.

Ну и еще, относительно доверия к президенту. Среди оппонентов Зеленского сейчас распространен тезис, что "такого падения доверия не было ни за Порошенко, ни за Януковича". Но факты показывают, что это - не совсем так. Точнее, совсем не так. Более того, баланс для него за последнее время даже несколько улучшился. Еще в августе уровень доверия был 38%, сейчас уже 44%. Баланс доверия и недоверия составляет минус 7, хотя еще в августе он был минус 17.

Ни у Порошенко, ни у Януковича не было такого уровня доверия через 5 кварталов (1 год и 3 месяца) после инаугурации. По уровню доверия Зеленский превышает и Порошенко, и Януковича после 5 кварталов полномочий почти вдвое: они имели показатель доверия около 25%. Если же брать баланс доверия/недоверия, то данные еще более интересные. Баланс Зеленского - минус 7%, в то время как в аналогичный момент у Порошенко было минус 43%, а у Януковича - минус 42%. Конечно, это все не может слишком радовать действующего президента, но его основным оппонентам радоваться вообще ничем, потому что от любых падений Зеленского они ничего не получают вообще.