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Петр Олещук политолог [email protected]
09 сентября 2020, 16:30 2

Об уровне доверия к президенту и его партии

09 сентября 2020, 16:30 2
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Ну и, пожалуй, последнее по опросу группы "Рейтинг". Теперь на общенациональном уровне. В парламентском рейтинге лидером является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,7% среди тех кто готов голосовать и определился с выбором
Ну и, пожалуй, последнее по опросу группы "Рейтинг". Теперь на общенациональном уровне. В парламентском рейтинге лидером является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,7% среди тех кто готов голосовать и определился с выбором
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За партию "Оппозиционную платформа – За жизнь" готовы проголосовать 16,7%, партию "Европейская солидарность" – 15,6%, партию "Батькившина" – 9,4%.

Таким образом, СН потеряли, а ОПЗЖ и ЕС синхронно приобрели. Правда, минимально, и глобально все "преследователи" правящей партии уперлись в собственный "электоральный потолок" и не двигаются.

6% опрошенных поддержали бы "Радикальную партию Олега Ляшко", 4,3% – партию "Голос", 4,0% – партию "Сила и честь", 3,5% – партию Шария. Поэтому в этом сегменте заметный прирост только у "радикалов".

Интересно, что исследователи дали также демографический "срез" респондентов и их ответов. Данные достаточно красноречивы и интересны.

Фактически, к Зеленскому и его партии самый высокий уровень доверия в категории "до 29 лет", а вот, к примеру, ОПЗЖ опирается преимущественно на избирателя 50+.

Ну и еще, относительно доверия к президенту. Среди оппонентов Зеленского сейчас распространен тезис, что "такого падения доверия не было ни за Порошенко, ни за Януковича". Но факты показывают, что это - не совсем так. Точнее, совсем не так. Более того, баланс для него за последнее время даже несколько улучшился. Еще в августе уровень доверия был 38%, сейчас уже 44%. Баланс доверия и недоверия составляет минус 7, хотя еще в августе он был минус 17.

Ни у Порошенко, ни у Януковича не было такого уровня доверия через 5 кварталов (1 год и 3 месяца) после инаугурации. По уровню доверия Зеленский превышает и Порошенко, и Януковича после 5 кварталов полномочий почти вдвое: они имели показатель доверия около 25%. Если же брать баланс доверия/недоверия, то данные еще более интересные. Баланс Зеленского - минус 7%, в то время как в аналогичный момент у Порошенко было минус 43%, а у Януковича - минус 42%. Конечно, это все не может слишком радовать действующего президента, но его основным оппонентам радоваться вообще ничем, потому что от любых падений Зеленского они ничего не получают вообще.

Владимир Зеленский ЕС рейтинг Слуга народа ОПЗЖ Петр Порошенко Виктор Янукович
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