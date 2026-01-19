Скандал із Ваганяном ще потужніший, ніж Міндіч-гейт

Ми явно недооцінюємо гігантизм скандалу з Ваганяном. Він ще потужніший, ніж Міндіч-гейт, бо напряму прив’язує Зеленського до Баканова й Наумова

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Треба бути ідіотом, аби далі думати, буцім Гарант не знав про схематоз, який наповнює його партійну касу. Тим паче, Ваганян чітко розповів про свою особисту зустріч із вожаком, який "пообіцяв у всьому розібратися". Те, куди ми потрапили завдяки царському мародерству, навіть не дно, а мінус сотий поверх углиб товщі землі. Звідти нема жодних шансів випорпатися на світ Божий – допоки гарант розкрадань далі гарантує їх.

