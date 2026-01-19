20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
19 січня 2026, 22:49

Скандал із Ваганяном ще потужніший, ніж Міндіч-гейт

19 січня 2026, 22:49
Ми явно недооцінюємо гігантизм скандалу з Ваганяном. Він ще потужніший, ніж Міндіч-гейт, бо напряму прив’язує Зеленського до Баканова й Наумова
Ми явно недооцінюємо гігантизм скандалу з Ваганяном. Він ще потужніший, ніж Міндіч-гейт, бо напряму прив’язує Зеленського до Баканова й Наумова
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Треба бути ідіотом, аби далі думати, буцім Гарант не знав про схематоз, який наповнює його партійну касу. Тим паче, Ваганян чітко розповів про свою особисту зустріч із вожаком, який "пообіцяв у всьому розібратися".

Те, куди ми потрапили завдяки царському мародерству, навіть не дно, а мінус сотий поверх углиб товщі землі. Звідти нема жодних шансів випорпатися на світ Божий – допоки гарант розкрадань далі гарантує їх.

Україна політика скандал корупційна схема
Роман Кравець, якого визнали народним депутатом від "Слуги народу", відмовився від мандата
19 січня 2026, 18:23
Береза і Ваганян про "систему хабарів у СБУ" за часів Баканова: усі подробиці
18 січня 2026, 10:41
57% українців впевнені: у разі "заморожування" війни Росія знову нападе – опитування
16 січня 2026, 10:58
Всі новини »
 
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
У Києві педіатр отримала підозру після смерті 8-річної пацієнтки
19 січня 2026, 22:35
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37
Дитина отруїлась алкоголем: на Волині військового судили через смерть сина
19 січня 2026, 21:35
В Одеському ТЦК прокоментували відео із силовим затриманням чоловіка
19 січня 2026, 21:19
Цієї ночі існує загроза нового комбінованого удару РФ по Україні
19 січня 2026, 20:41
Кабмін запровадив нову мережу прихистків при відключеннях на понад 48 годин: що важливо знати
19 січня 2026, 20:33
19 січня 2026, 20:22
На Дніпропетровщині поранено п’ятеро людей через ворожі обстріли
19 січня 2026, 20:18
В Одесі на жвавій вулиці невідомі у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус
19 січня 2026, 20:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
