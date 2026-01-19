Скандал із Ваганяном ще потужніший, ніж Міндіч-гейт
Ми явно недооцінюємо гігантизм скандалу з Ваганяном. Він ще потужніший, ніж Міндіч-гейт, бо напряму прив’язує Зеленського до Баканова й Наумова
Ми явно недооцінюємо гігантизм скандалу з Ваганяном. Він ще потужніший, ніж Міндіч-гейт, бо напряму прив’язує Зеленського до Баканова й Наумова
Треба бути ідіотом, аби далі думати, буцім Гарант не знав про схематоз, який наповнює його партійну касу. Тим паче, Ваганян чітко розповів про свою особисту зустріч із вожаком, який "пообіцяв у всьому розібратися".
Те, куди ми потрапили завдяки царському мародерству, навіть не дно, а мінус сотий поверх углиб товщі землі. Звідти нема жодних шансів випорпатися на світ Божий – допоки гарант розкрадань далі гарантує їх.
Роман Кравець, якого визнали народним депутатом від "Слуги народу", відмовився від мандатаВсі новини »
19 січня 2026, 18:23Береза і Ваганян про "систему хабарів у СБУ" за часів Баканова: усі подробиці
18 січня 2026, 10:4157% українців впевнені: у разі "заморожування" війни Росія знову нападе – опитування
16 січня 2026, 10:58
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
У Києві педіатр отримала підозру після смерті 8-річної пацієнтки
19 січня 2026, 22:35Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37Дитина отруїлась алкоголем: на Волині військового судили через смерть сина
19 січня 2026, 21:35В Одеському ТЦК прокоментували відео із силовим затриманням чоловіка
19 січня 2026, 21:19Цієї ночі існує загроза нового комбінованого удару РФ по Україні
19 січня 2026, 20:41Кабмін запровадив нову мережу прихистків при відключеннях на понад 48 годин: що важливо знати
19 січня 2026, 20:33Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
19 січня 2026, 20:22На Дніпропетровщині поранено п’ятеро людей через ворожі обстріли
19 січня 2026, 20:18В Одесі на жвавій вулиці невідомі у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус
19 січня 2026, 20:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »