Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
19 января 2026, 22:49

Скандал с Ваганяном еще более мощный, чем Миндич-гейт

19 января 2026, 22:49
Читайте також українською мовою
Мы явно недооцениваем гигантизм скандала с Ваганяном. Он еще более мощный, чем Миндич-гейт, потому что напрямую привязывает Зеленского к Баканову и Наумову
Мы явно недооцениваем гигантизм скандала с Ваганяном. Он еще более мощный, чем Миндич-гейт, потому что напрямую привязывает Зеленского к Баканову и Наумову
иллюстративное фото: из открытых источников
Надо быть идиотом, чтобы дальше думать, будто Гарант не знал о схематозе, наполняющем его партийную кассу. Тем более Ваганян четко рассказал о своей личной встрече с вожаком, который "пообещал во всем разобраться".

То, куда мы попали благодаря царскому мародерству, даже не дно, а минус сотый этаж в глубь толщи земли. Оттуда нет никаких шансов вырыться на свет Божий – пока гарант хищений дальше гарантирует их.

Украина политика скандал коррупционная схема
16 января 2026
07 августа 2025
