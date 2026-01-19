Скандал с Ваганяном еще более мощный, чем Миндич-гейт

Мы явно недооцениваем гигантизм скандала с Ваганяном. Он еще более мощный, чем Миндич-гейт, потому что напрямую привязывает Зеленского к Баканову и Наумову

иллюстративное фото: из открытых источников

Надо быть идиотом, чтобы дальше думать, будто Гарант не знал о схематозе, наполняющем его партийную кассу. Тем более Ваганян четко рассказал о своей личной встрече с вожаком, который "пообещал во всем разобраться". То, куда мы попали благодаря царскому мародерству, даже не дно, а минус сотый этаж в глубь толщи земли. Оттуда нет никаких шансов вырыться на свет Божий – пока гарант хищений дальше гарантирует их.

