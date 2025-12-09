Бюджет-2026: грошей немає, а зарплати нардепів зростуть втричі

Наступнорічний бюджет, переданий Зеленському на підпис, ставить жирний хрест на притомності влади

Фото: Liga

У наступний колаптоїдний рік ми заходимо з такими цікавинками держбюджету:

1. Нардепам – збільшення зарплат утричі до 120 тисяч на місяць. Таким чином по зарплаті кнопкодав-ноунейм прирівняний до бійця на нулі.

2. Дефіцит бюджету – 2,4 трлн грн, тому на підвищення зарплат у ЗСУ коштів не лише нема, але й урізано на 180 млрд грн.

3. Зате: знайшлися 60 млрд грн на підкуп населення (Національний Кешбек), 13,7 млрд на інвестиції (без пояснень куди) і 12 млрд на велике крадівництво.

4. Коли в країні все тріщить, кліка роздуває держоргани на +11,4 млрд грн, а також докидує 9 млрд чиновникам і прокурорам.

5. Ще 10 млрд закладено на "скринінг здоров’я".

6. Ура-цензура збережена й прикормлена на 5,6 млрд грн.

7. Закладено 9 млрд грн на дорогу до Буковеля. Це половина бюджету прифронтового Дніпра.

Дискусії про пріоритетність державних витрат спізнилися на 4 роки. Та й навіть якби вони точилися – узурпаторам плювати на них. Наступнорічний бюджет, переданий Зеленському на підпис, ставить жирний хрест на притомності влади, яка завела країну в найнижчу, найтемнішу, найкатастрофічнішу точку за всі роки державності, але при цьому свої коритні апетити не збавила.

