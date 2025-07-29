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Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
29 липня 2025, 15:45

Вакансія міністра культури – це вакансія нового цензора

29 липня 2025, 15:45
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Цим і пояснюється тягучка з повноцінним призначенням. Не можуть вибрати
Цим і пояснюється тягучка з повноцінним призначенням. Не можуть вибрати
Фото: Новинарня
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Т.в.о. міністра культури призначили адвокатку й аудиторку з попереднім місцем праці в Мінекономіки. Що ще більше породило хвилю сумних жартів на тему, який стосунок мають консерви до консерваторії, а кінологи до кіна.

Тут треба мати на увазі суттєвий аспект.

Міністр культури в зеленій вертикалі – це міністр цензури. Не на комусь іншому, а саме на міністрі культури висить цензурування телевізора, тобто контроль і випуск ура-марафону. Це ключова парафія саме цього міністра. Відтак вакансія міністра культури – це вакансія нового цензора, відповідального за піяр-пропаганду, маніпулятивну брехню й зумисне спотворення дійсності.

Цим і пояснюється тягучка з повноцінним призначенням. Не можуть вибрати. Позаяк влада зробила ставку на впровадження путінського принципу "контрольованого телевізора", новий міністр культури – наріжний камінь інформаційної узурпації. То буде дуже свій і дуже дуполиз. Класика жанру.

Такого непросто знайти, а ще важче мотивувати навічно заплямувати своє ім'я в професійних колах.

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