Цим і пояснюється тягучка з повноцінним призначенням. Не можуть вибрати

Цим і пояснюється тягучка з повноцінним призначенням. Не можуть вибрати

Фото: Новинарня

Т.в.о. міністра культури призначили адвокатку й аудиторку з попереднім місцем праці в Мінекономіки. Що ще більше породило хвилю сумних жартів на тему, який стосунок мають консерви до консерваторії, а кінологи до кіна.



Тут треба мати на увазі суттєвий аспект.



Міністр культури в зеленій вертикалі – це міністр цензури. Не на комусь іншому, а саме на міністрі культури висить цензурування телевізора, тобто контроль і випуск ура-марафону. Це ключова парафія саме цього міністра. Відтак вакансія міністра культури – це вакансія нового цензора, відповідального за піяр-пропаганду, маніпулятивну брехню й зумисне спотворення дійсності.



Цим і пояснюється тягучка з повноцінним призначенням. Не можуть вибрати. Позаяк влада зробила ставку на впровадження путінського принципу "контрольованого телевізора", новий міністр культури – наріжний камінь інформаційної узурпації. То буде дуже свій і дуже дуполиз. Класика жанру.



Такого непросто знайти, а ще важче мотивувати навічно заплямувати своє ім'я в професійних колах.