Этим и объясняется тянучка с полноценным предназначением. Не могут выбрать

Этим и объясняется тянучка с полноценным предназначением. Не могут выбрать

Фото: Новинарня

И.о. министра культуры назначили адвоката и аудиторку с предыдущим местом работы в Минэкономики. Что еще больше породило волну печальных шуток на тему, какое отношение имеют консервы к консерватории, а кинологи к кино.



Здесь следует иметь в виду существенный аспект.



Министр культуры в зеленой вертикали – это министр цензуры. Не на ком-то другом, а именно на министре культуры висит цензурирование телевизора, то есть контроль и выпуск ура-марафона. Это ключевой приход именно этого министра. Следовательно, вакансия министра культуры – это вакансия нового цензора, ответственного за пиар-пропаганду, манипулятивную ложь и умышленное искажение действительности.



Этим и объясняется тянучка с полноценным предназначением. Не могут выбрать. Поскольку власти сделали ставку на внедрение путинского принципа "контролируемого телевизора", новый министр культуры – краеугольный камень информационной узурпации. Это будет очень свой и очень "дуполиз". Классика жанра.



Такого непросто найти, а еще труднее мотивировать навечно запятнать свое имя в профессиональных кругах.