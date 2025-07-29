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Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
29 июля 2025, 15:45

Вакансия министра культуры – это вакансия нового цензора

29 июля 2025, 15:45
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Этим и объясняется тянучка с полноценным предназначением. Не могут выбрать
Этим и объясняется тянучка с полноценным предназначением. Не могут выбрать
Фото: Новинарня
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И.о. министра культуры назначили адвоката и аудиторку с предыдущим местом работы в Минэкономики. Что еще больше породило волну печальных шуток на тему, какое отношение имеют консервы к консерватории, а кинологи к кино.

Здесь следует иметь в виду существенный аспект.

Министр культуры в зеленой вертикали – это министр цензуры. Не на ком-то другом, а именно на министре культуры висит цензурирование телевизора, то есть контроль и выпуск ура-марафона. Это ключевой приход именно этого министра. Следовательно, вакансия министра культуры – это вакансия нового цензора, ответственного за пиар-пропаганду, манипулятивную ложь и умышленное искажение действительности.

Этим и объясняется тянучка с полноценным предназначением. Не могут выбрать. Поскольку власти сделали ставку на внедрение путинского принципа "контролируемого телевизора", новый министр культуры – краеугольный камень информационной узурпации. Это будет очень свой и очень "дуполиз". Классика жанра.

Такого непросто найти, а еще труднее мотивировать навечно запятнать свое имя в профессиональных кругах.

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