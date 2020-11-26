Битва за альтернативу або трапеція замість трикутника

Вже сказано сотні коментарів, в яких одна і та сама думка: ці вибори - не завершення минулого виборчого циклу, а початок нового. Нульовий тур. Але який же буде порядок денний, що стане мейнстрімом?

Вже сказано сотні коментарів, в яких одна і та сама думка: ці вибори - не завершення минулого виборчого циклу, а початок нового. Нульовий тур. Але який же буде порядок денний, що стане мейнстрімом?

Як на мене, це ревізія ролі і суб'єкта ключової альтернативи діючій владі - головного опозиціонера. Навколо цього змагатимуться опозиціонери: як нові, так і старі. Якщо раніше ми жили в хвості президентської кампанії і це були "попереднікі", то зараз порядок денний зміниться.

На старті, результати місцевих показують, що це вдалося виграти ні Порошенко і ні Медведчуку, а Тимошенко. Поки інші намагалися навісити Зеленському ярлик "ворога народу". "ЄС" таврувала ватніком і капітулянтом, ОПЗЖ - соросьонком і другим порохом, Тимошенко передбачливо займалася виключно конструктивною критикою (критикуючи пропонувала). Цей підхід дозволив критикувати Зе, але не ображати його виборця і також зберегтися в центрі спектру. Тим паче, що вона відпозиціонувалася від Порошенка і Медведчука ще за довго до того, як вони зайняли флангові позиції.

Дії штабів Порошенка і Медведчука зрозумілі, але стратегічно програшні. Гетоізація дозволила виграти битву в своїх середовищах. Стати володарями власних ніш, звідки їх висунути буде вкрай складно, тим паче, що в них є значний і фінансовий, і медійний ресурс. Але для цього їм прийшлося стати "пере-" патріотом і проросійським, що потребувало підіймання емоційного градуса і боротьби не стільки з конкурентом, скільки з його прихильниками. Це ключова точка неповернення. Останні яскраві приклади, такі як битва "за Львів" з тавруваннями виборців опонента (не самого Садового) "львівцями", та дзеркальна боротьба у Слов'янську - показали, що переборщили і це почало грати в мінус.

Таким чином, геометрія української політики не спростилася з трикутника у площину з двома полюсами, куди її розтягували, а навпаки - ускладнилася до трапеції, з двома кутами в центрі, і двома на флангах.

Виходячи з наростання лівого порядку денного у світі, наростання проблем з економікою та епідемією, то це ускладнення явно не на руку флангам, а скоріше посилюватиме центр. Падіння рейтингів і довіри відбувається скоріше через недолуге врядування і відсутність швидких перемог, ніж через старанно навішуване тавро. Перетоки виборців це чітко показують, меншість виборців перейшло до ЄС і ОПЗЖ, а здебільшого поповнили ряди "противсіхів".

Незабаром у різних середовищах точно почнуть з'являтися претенденти на центриську нішу, але ключова інтрига, чи виборець буде готовий в цьому електоральному циклі знову довіритися новим?